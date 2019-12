Rostock

Während sich viele in Mecklenburg Vorpommern weiße Weihnachten wünschen, befindet sich der Meeresforscher Volker Mohrholz inmitten von dicken Eisschollen und hohen Schneedecken. Bei mehr als minus 20 Grad forscht der Rostocker mit seinem Team auf der „Polarstern“. Insgesamt 100 Tage ist der Familienvater knapp 4 500 km von Zuhause entfernt – auch über die Feiertage und den Jahreswechsel.

Am 23. November ging der Flug ins Norwegische Tromsø – nur ein Zwischenstopp auf dem Weg zur größten Arktis-Forschungsexpedition „Mosaic“ nahe dem Nordpol. Von dort aus bestieg die Besatzung den Eisbrecher, der sie zum Forschungsschiff „Polarstern“ brachte. Zwei Wochen hat es gedauert, bis sich der russische Versorgungseisbrecher „Kapitan Dranitsyn“ durch dicke Packeisrücken hindurch gerammt hat. „Das Kratzen und Krachen der Eisschollen an der Schiffswand begleitete uns ständig. Vor gut einer Woche sind wir an unserem Ziel, der „Polarstern“, angekommen“, schreibt der Forscher der OZ.

Größte Arktis-Forschungsexpedition aller Zeiten

Vor Ort begann dann das eigentliche Abenteuer. Insgesamt 600 Forscher aus 17 Nationen sammeln, über ein Jahr verteilt, rund um das eingefrorene Schiff Daten zum Klimawandel. Darunter auch die Forscher vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde (IOW). Das Team wird unter anderem Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoffgehalt und Strömungen messen, um zu verstehen, wie sich das Meereis bildet und wie es in der wärmeren Jahreszeit wieder abtaut.

600 Wissenschaftler aus 19 Ländern Eingeschlossen im Eisdriftet das deutsche Forschungsschiff „Polarstern“ ein Jahr lang durch das Nordpolarmeer. Dadurch können die über 600 beteiligten Wissenschaftler aus 19 Ländern erstmals ganzjährig, also auch während des arktischen Winters, wichtige Messdaten sammeln. Um das Schiff herum wird zudem ein ganzes Netzwerk von Stationen auf dem Eis aufgebaut. Hier richten verschiedene Forscherteams Messstellen ein, um Ozean, Eis und Atmosphäre sowie das arktische Leben im Winter zu erforschen. Es kommen Helikopter, Raupenfahrzeuge und Schneemobile zum Einsatz. Die Wissenschaftler versprechen sich von der größten Arktisexpedition aller Zeiten fundamentale Erkenntnisse für das Verständnis des Klimawandels. Geleitet wird die Mission vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI), in Bremerhaven. Insgesamt sind 70 Institutionen beteiligt, darunter das Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW) in Warnemünde.

Mehrere Monate ohne Sonne in der Arktis

Nach der Ankunft wurden Treibstoff und Fracht umgeladen, die Besatzung und die Wissenschaftler vom ersten Abschnitt wurden abgelöst und die Messstationen auf dem Eis übergeben. „Ab jetzt gehört uns das Messfeld um die „Polarstern“ für die nächsten zwei Monate ganz allein. Das eigentliche Abenteuer hat begonnen. Die Stimmung an Bord ist gut. Wir sind froh, endlich mit der eigentlichen Arbeit zu beginnen, auf die wir uns so lange vorbereitet haben.“

Dazu gehörte auch die Umstellung auf die dortige Polarnacht. Seit mehreren Monaten ist die Sonne an der „Mosaic“-Scholle aufgrund der Wintersonnenwende nicht zu sehen. „Die ständige Dunkelheit ist bis jetzt noch kein Problem“, sagt Mohrholz. Es gäbe zu viel zu tun, um sich darüber Gedanken zu machen.

Bilder von der Forschungsexpedition mit der Polarstern

Zur Galerie Es ist die größte Arktis-Expedition aller Zeiten: Der Forschungseisbrecher „Polarstern“ driftet ein Jahr lang durch die zentrale Arktis. Wissenschaftler erhoffen sich, entscheidende Kenntnisse zum Weltklima zu sammeln. Mit dabei – der Rostocker Meeresforscher Volker Mohrholz.

Forscher feiern Weihnachten auf der „Polarstern“

An den Feiertagen werden die Gedanken jedoch wohl bei den Familien sein: „Viele Besatzungsmitglieder sind in und um Rostock zu Hause“, berichtet Mohrholz. „Wir haben vor der Abreise schon kleine Geschenke vorbereitet, sodass für eine Überraschung gesorgt ist.“ Auch für die Besatzung wird es eine kleine Feier geben. Am Nachmittag des Heiligabends sowie am Vormittag des 1. Weihnachtsfeiertages ruhen die Arbeiten auf dem Eis: „In der Messe steht bereits ein geschmückter Weihnachtsbaum. Es wird ein Weihnachtsessen und eine offizielle Feier geben.“

Lesen Sie auch:

Von Lena-Marie Walter