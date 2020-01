Auf diesen Autobahn-Baustellen in MV wird am meisten geblitzt

Rostock

Bußgeldern von eiligen Autofahrern verschaffen den Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern jedes Jahr Einnahmen in Millionenhöhe. Die am häufigsten ausgelösten Radarfallen stehen an zwei Langzeitbaustellen: die stationären Blitzer an der A 19, Petersdorfer Brücke, und an der A 20 rund um die Behelfsbrücke über dem Loch von Tribsees.

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wird dieses Jahr voraussichtlich weniger als die zwei Millionen Euro aus dem Vorjahr durch Bußgeldbescheide von der Petersdorfer Brücke kassieren. Nach bisherigem Stand soll die neue Brücke im Oktober fertig werden, heißt es im Schweriner Verkehrsministerium. So lange wird geblitzt. „Wir werden die Geräte auf keinen Fall vorher abbauen“, sagt Landkreis-Sprecherin Haidrun Pergande.

Bis zu 400 mal blitzt es pro Tag

In Spitzenzeiten tappen täglich bis zu 400 Autofahrer in eine der beiden Tempo-Fallen. Zehn Millionen Euro hat der Kreis in den vergangenen fünf Jahren hier eingenommen. Die Höchstgeschwindigkeit in den Baustellen beträgt 60 bis 80 Stundenkilometer. Die Blitzer stehen beide in Tempo-60-Zonen.

Teure Post vom Landkreis

In Tribsees flackert das Rotlicht in der Feriensaison bis zu 1500 Mal in der Woche auf. Gut 1000 Autofahrer, die in Richtung Rostock unterwegs waren, bekommen wenig später teure Briefe vom Landkreis Vorpommern-Rügen. In der Gegenrichtung werden etwa halb so viele Bußgeldbescheide fällig. Außerhalb der Saison sinkt die Zahl in beiden Richtungen auf die Hälfte der Saisonwerte.

Die Mitarbeiter der Bußgeldstelle in der Kreisverwaltung haben noch eine Weile zu tun: Voraussichtlich Ende 2023 soll die A-20-Baustelle wieder verschwunden sein. Knapp eine Million Euro nimmt der Landkreis durch die beiden fest installierten Tribsees-Blitzer jährlich ein.

Lärmgeplagte Anwohner

„Die Geschwindigkeitsüberwachung an dieser Stelle dient auch dem Lärmschutz“, sagt Kreissprecher Olaf Manzke. Die Fahrbahn über der Baustellenbrücke ist berüchtigt für laute Schlaggeräusche, wenn die Reifen über die Verbinder der einzelnen Brückenelemente rollen. Die Geräusche machen nicht nur manchen Fahrern Angst, sie sind auch weit zu hören – bis in die benachbarten Orte Langsdorf, Breesen und Böhlendorf. Deren Bewohner litten bereits monatelang, als 2018 der komplette A-20-Verkehr durch ihre Dörfer umgeleitet wurde.

Mehr Blitzer, mehr Fälle

Landesweit nehmen Städte und Landkreise im Nordosten jährlich 20 Millionen Euro durch die Geschwindigkeitsüberwachung ein, ergab eine Umfrage der Agentur dpa. In vielen Kreisen blitzte es 2019 öfter als im Jahr davor: In Vorpommern-Greifswald und in Ludwigslust-Parchim lag die Zahl der Bußgeldbescheide um knapp sieben Prozent über dem Vorjahr.

Ein Zeichen dafür, dass rücksichtsloser gefahren wird, ist das nur bedingt. Geschwindigkeitsübertretungen sind ein sogenanntes Kontrolldelikt – die Fallzahlen sinken und steigen mit der Kontrolldichte. Meist sorgten neue Blitzer für Steigerungen. So auch in Vorpommern-Greifswald: „Die Zunahme ergibt sich aus der Installation einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage Ende 2019 bei Groß Ernsthof“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim.

Manipulationsverdacht vor Gericht

Unfehlbar sind die Geschwindigkeitsüberwacher möglicherweise aber doch nicht. Nach Angaben des Schweriner Anwalts Egbert Schauer verhandelt das Amtsgericht Wismar demnächst gegen einen Mitarbeiter des Landkreises Nordwestmecklenburg. Schauer gibt an, beweisen zu können, dass die Behörde Messprotokolle manipuliert haben soll.

Im vergangenen Mai hatte der Landkreis versichert, es gebe keine konkreten Hinweise auf eine Manipulation. Das Amtsgericht Wismar war am Montagabend nicht erreichbar, die zuständige Schweriner Staatsanwaltschaft will sich in den kommenden Tagen äußern.

Von Gerald Kleine Wördemann