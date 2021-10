Auf rund 700 Hektar Anbaufläche hat vor zwei Wochen in der Müritz-Region die Hanfernte begonnen: Weil der Rohstoff immer begehrter wird, werden weitere Landwirte für den Anbau gesucht.

Super Food made in MV: Geschäft mit Hanf an der Müritz boomt

