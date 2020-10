Aufatmen auf Usedom: Polnische Pendler dürfen kommen

Heringsdorf

„Die Kuh ist erst mal vom Eis“: Treffender hätte es Michael Raffelt nicht ausdrücken können. Dem Vorsitzenden des Usedomer Hotelverbandes ist die Erleichterung darüber, dass die polnischen Berufspendler auch weiterhin auf die deutsche Seite der Insel kommen dürfen, deutlich anzumerken. „Jetzt können wir am Wochenende unsere Gäste betreuen.“

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald war am Freitagmittag vorgeprescht und hatte noch vor der Landesregierung Pendlern wie auch Schülern per Allgemeinverfügung eine Ausnahmegenehmigung erteilt.

Sorge war groß

Die Sorge in der Branche war groß: Etwa drei Viertel aller Mitarbeiter in Hotels und Gaststätten kommen aus dem Nachbarland. Und wegen der Aufhebung des Beherbergungsverbots für Gäste aus deutschen Risikogebieten sind die Hotels gut gebucht.

In einer Krisensitzung hatten die Hoteliers am Freitagmorgen angesichts der schwierigen Lage schon nach alternativen Lösungen gesucht: „Wir hatten die polnischen Mitarbeiter gefragt, ob sie bereit wären, das ganze Wochenende hier zu bleiben“, sagt Raffelt. „Die Bereitschaft dazu war sehr groß – ein tolles Zeichen der Solidarität.“

Einmal die Woche testen lassen

Doch dieses Zeichen ist nun nicht mehr nötig: Die Allgemeinverfügung befreit Berufspendler und auch Schüler von der allgemeinen Quarantänepflicht, die mit der Einstufung Polens als Risikogebiet ab Sonnabend gilt. Sie müssen sich allerdings einmal pro Woche auf Corona testen lassen.

Damit fällt auch Justyna Karlinska ein Stein vom Herzen: Die 39-Jährige hatte am Vormittag noch bittere Tränen vergossen angesichts der Tatsache, dass Berufspendlern aus Polen womöglich die tägliche Einreise verweigert wird oder sie in Quarantäne müssen. Justyna arbeitet im „ Hotel Baltic“ in Zinnowitz an der Rezeption.

Vom Arbeitgeber gebraucht

Sie habe nicht gewusst, was sie tun solle, denn sie habe einen dreijährigen Sohn, den sie unter keinen Umständen allein lassen könne. „Mein Mann arbeitet ja auch und kann nicht auf ihn aufpassen. Und meine Eltern sind leider nicht so gesund, dass sie die Kinderbetreuung übernehmen könnten“, so die Swinemünderin. Gleichzeitig wollte sie aber auch ihren Arbeitgeber nicht enttäuschen, „denn er braucht mich doch.“

Menschen wie Justyna soll die Verordnung helfen: „Die Befreiung trägt wirtschaftlichen Interessen, sowohl der im Landkreis ansässigen Arbeitgeber als auch den Interessen der Arbeitnehmer Rechnung, um wirtschaftliche und persönliche Härten für die betroffenen Personengruppen zu mildern“, heißt es darin. Für die Schüler sei die Befreiung unter dem Aspekt der regelgerechten Erlangung eines Schulabschlusses ebenfalls geboten.

Mit dem Erlass kam der Landkreis der Landesregierung um einige Stunden zuvor. Das sorgte für eine gewisse Verwirrung: „Die Entscheidung des Landes war ja noch gar nicht raus, was ist, wenn darin etwas anderes gestanden hätte?“, meinte Raffelt und fügte hinzu: „Aber besser zwei verschiedene Verfügungen als gar keine.“

Minderjährige müssen nicht zum Test

Tatsächlich weicht die Weisung der Landesregierung in einigen Punkten ab: Demnach müssen sich pendelnde Schüler unter 18 Jahren nicht testen lassen. Dafür müssen sowohl Schüler als auch Berufspendler täglich eine schriftliche Erklärung vorlegen, in denen sie versichern, keine Corona-Symptome zu haben. Der Arbeitgeber beziehungsweise die Schulleitung müssen bestätigen, dass das Pendeln „zwingend notwendig“ ist.

Auch der Personenkreis wird erweitert: Von der Quarantänepflicht ausgenommen sind auch Verwandte ersten Grades, Ehepartner und Lebensgefährten, die nicht zusammenwohnen sowie Patienten, die zur Behandlung in das jeweils andere Land müssen. Für alle anderen gilt nach der Einreise eine Quarantänepflicht von 14 Tagen, die durch zwei negative Tests auf fünf Tage reduziert werden kann.

Viele Branchen betroffen

Wie viele Pendler und Schüler aus Polen regelmäßig auf die deutsche Seite kommen, ist nicht genau bekannt. Allerdings sind viele Branchen auf polnische Kollegen angewiesen, darunter Pflegedienste und -heime, Kitas, Krankenhäuser, Bauunternehmen, die beiden großen Gießereien in der Region und auch die Wolgaster Peene-Werft.

In Bansin war am Freitagmorgen das erste private Corona-Testzentrum eröffnet worden, initiiert vom Chef der Seetel-Hotelgruppe, Rolf Seelige-Steinhoff. „Wir hatten auch schon erste Anfragen von anderen Branchen, ob sie ihre polnischen Mitarbeiter dort testen lassen können“, sagte Hotelverbandschef Raffelt. Bei einer Kapazität von 1000 Proben pro Tag sei dies durchaus möglich, versicherte Raffelt.

Lange Staus

Die Verschärfung der Corona-Lage hatte am Freitag noch eine – vor allem für Autofahrer – sehr ärgerliche Nebenwirkung: Viele Deutsche wollten offenbar noch einmal in Polen einkaufen, bevor die Schranken runtergehen. Sie trafen auf die Kolonne der Urlauber, die nun wieder anreisen dürfen. Die Folge: In der ganzen Region bildeten sich kilometerlange Staus. Auf polnischer Seite soll in Swinemünde sogar der Kraftstoff knapp geworden sein, weil die Deutschen so viel tankten.

Von Axel Büssem und Cornelia Meerkatz