Aufatmen bei Bankkunden: Commerzbank hält vorerst an Filialen in MV fest

Rostock

Die Commerzbank wird im kommenden Jahr an allen 13 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern festhalten. Dies teilte Banksprecher Mathias Paulokat jetzt gegenüber der OZ mit. Ob es auch nach 2020 noch 13 Filialen in MV geben wird, ist derzeit unklar und laut Paulokat Gegenstand der bereits laufenden Gremienverhandlungen. Diese dürften sich noch Monate hinziehen.

Die Commerzbank hatte im September verkündet, bis zum Jahr 2023 bundesweit 200 der 1000 Zweigstellen schließen und im Zuge dessen 4300 Jobs abbauen zu wollen. Neu geschaffen werden sollen an anderer Stelle 2000 Arbeitsplätze.

125 000 Kunden in Mecklenburg-Vorpommern

Im Wesentlichen wolle die Commerzbank bei dieser strategischen Neuausrichtung nah beieinander liegende Stadtfilialen zusammenlegen, so Paulokat. Ein Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern könnte von den Filialschließungen also weniger betroffen sein als andere Bundesländer. „Klar ist aber auch: Wir werden jeden betreffenden Standort individuell und sorgfältig prüfen“, so Paulokat.

Die Commerzbank beschäftigt derzeit 160 Mitarbeiter in Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat 125 000 Kunden und erwartet für das ablaufende Jahr 2019 ein wachsendes Geschäft im Land; sowohl was das Geschäftsvolumen als auch was die Kundenzahl angehe. Festhalten will die Bank am kostenlosen Girokonto.

Von Thomas Pult