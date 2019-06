Rostock/Schwerin

Das kam für manche überraschend: Manuela Schwesig will nicht Bundesvorsitzende der SPD werden. Dabei räumen ihr Experten gute Chancen ein, die Parteispitze übernehmen zu können. So überwog am Montag die Erleichterung, dass Schwesig zwar übergangsweise die Geschicke der SPD leiten will, sich aber langfristig doch auf ihre Rolle als Ministerpräsidentin konzentrieren will.

Der Kreisvorsitzende von Schwesigs Heimatverband Schwerin, Jörg Heydorn, sagte der OZ: „Ich habe sehr viel Verständnis für diese Entscheidung, sie ist gut und richtig.“ Das Konzept des Führungstrios, in dem Schwesig zusammen mit Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel die SPD kommissarisch gemeinsam durch die aktuelle Krise steuern will, begrüßt Heydorn: „Das ist keine schlechte Herangehensweise.“

Dennoch starke Stimme in Berlin

Der SPD-Chef in Rostock, Julian Barlen, äußerte sich ähnlich: „Wir haben ein Team gefunden, das in schwierigen Zeiten Verantwortung übernimmt.“ Manuela Schwesig habe gezeigt, dass auf sie Verlass sei, wenn sie gebraucht werde. Dass sie auf den Bundesvorsitz verzichtet,sei ein klares Bekenntnis dafür, dass sie sich mit vollem Einsatz MV widmen wolle, so Barlen. „Das ist eine vernünftige Position. Auch so bleibt sie eine starke Stimme für MV in Berlin.“

Wismars SPD-Bürgermeister Thomas Beyer meinte: „Ich sehe Manuela Schwesig lieber als Ministerpräsidentin.“ Die SPD-Kreischefin an der Mecklenburgischen Seenplatte, Nadine Julitz, sagte: „Manuela Schwesig hat hier in MV einen Job übernommen, der sie voll ausfüllt. Wenn man zwei Jobs übernimmt, besteht immer die Gefahr, dass einer davon zu kurz kommt, und das wäre nicht gut für unser Land.“

Fehlende Erfahrung

Auch der Vorsitzende des SPD-Kreisverbands Vorpommern-Greifswald, Bernd Nabert, ist zufrieden: „Manuela Schwesig wäre sicher kompetent für den Posten gewesen, aber ihr fehlt ein bisschen die Erfahrung. Sie sollte eine ganze Legislaturperiode als Ministerpräsidentin Zeit haben, um sich zu entwickeln und zu vernetzen.“ Hätte Schwesig schon jetzt den Parteivorsitz übernommen, wäre für Nabert die Gefahr groß gewesen, dass sie „verbrannt“ wird. „In zwei bis drei Jahren wäre sie aber genau die Richtige.“

Wie der oder die künftige Parteivorsitzende bestimmt werden soll, wollen die Sozialdemokraten nun auf einer Vorstandssitzung in drei Wochen klären. Der Rostocker Politologe Wolfgang Muno glaubt nicht, dass es sich die Genossen dabei einfach machen werden: „Es wird große Diskussionen geben, ob der Vorsitz durch Direktwahl bestimmt werden soll.“ Er könne es sich gut vorstellen, dass sich die SPD mit der Auswahl bis nach den Wahlen im Herbst Zeit lassen wird: „Denn da wird es wohl die nächste Klatsche geben – und die würde der neue Vorsitzende dann abbekommen.“

Vorteil Berlin-Erfahrung

Laut Muno hätte Schwesig gute Chancen auf den Parteivorsitz gehabt: „Sie wurde sicher von vielen als Kandidatin gehandelt. So viele gibt es ja auch nicht mehr.“ Ihr Vorteil sei die Berlin-Erfahrung, die Schwesig als Bundesfamilienministerin gesammelt habe. „Ihr Nachteil ist allerdings: Sie hat noch keine Wahl gewonnen“, so der Lehrstuhlinhaber für vergleichende Regierungslehre. Wäre sie Bundesvorsitzende geworden, hätte Schwesig mehr Zeit in Berlin verbringen müssen. „Misserfolge in Berlin hätten ihr dann auch in MV auf die Füße fallen können.“ Andererseits hätten ihr mögliche Erfolge auch bei der nächsten Landtagswahl zusätzliche Stimmen verschaffen können, glaubt Muno.

Für geordneten Ausstieg aus der Groko

Über die Auswirkungen des Rücktritts von Andrea Nahles auf die Große Koalition in Berlin scheiden sich die Geister in der MV-SPD. Nabert meinte: „Ich war kein Befürworter der Großen Koalition – daran hat sich nichts geändert.“ Die Ergebnisse, die Schwarz-Rot im Bund erzielt hätten, seien zwar ganz ordentlich. „Aber das konnten wir den Wählern nicht vermitteln“, so Nabert. „Ich bin daher für einen geordneten Ausstieg aus der Groko.“

Barlen dagegen will zunächst die Groko-Zwischenbilanz abwarten, die die SPD am 24. Juni ziehen will: „Ich würde die Entscheidung immer von der Thematik her aufziehen und bewerten, ob unsere Ziele umsetzbar sind, etwa bei der bedingungslosen Grundrente, dem Klimaschutz oder den gleichwertigen Lebensbedingungen in Ostdeutschland.“ Heydorn meinte: „Die Groko ist kein Selbstzweck. Es gibt noch einige Großprojekte, die wir vor uns haben. Wir sollten uns zusammensetzen und darüber reden, was geht noch und was geht nicht mehr.“ Nahles’ Rücktritt sei jedenfalls kein Argument zu sagen: „Jetzt ist Feierabend“, so Heydorn.

Mehr zum Thema:

SPD-Übergangstrio um Manuela Schwesig will nicht für Vorsitz kandidieren

Machtspielchen und Intrigen – Wie Politiker miteinander umgehen

„Machen Sie’s gut“: Mit diesen Worten verabschiedet sich Andrea Nahles

Axel Büssem