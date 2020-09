Kurz vor dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit haben Künstler das zentrale Wende-Denkmal Mecklenburg-Vorpommerns in Waren aufgebaut. Das Kunstwerk besteht aus weißen Stangen, an denen Tafeln mit Losungen der friedlichen Revolution 1989 befestigt sind. Am 16. Oktober soll es feierlich eröffnet werden.