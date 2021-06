Aufhebung der Maskenpflicht: OZ-Leser haben klare Meinung

Die Corona-Situation in MV entspannt sich weiter. Damit gehen Lockerungen einher. Eine davon ist die Maskenpflicht. Am Dienstag ist sie in Teilen aufgehoben worden. Vielerorts gilt sie aber weiterhin. Wir haben die OZ-Leser gefragt, ob sie komplett gelockert werden sollte. Sie haben dazu eine klare Meinung.