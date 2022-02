Schwerin

Allen Forderungen zum Trotz: Die umstrittene Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern will sich trotz der engen Verflechtungen mit Nord Stream 2 nicht auflösen. Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Erwin Sellering, hält deren Auflösung für rechtswidrig.

„Wir werden nun von einigen aufgefordert, die Stiftung insgesamt aufzulösen und auch die engagierte Arbeit der allein für Klimaschutz zuständigen Geschäftsstelle, die keinerlei Bezug zu Nord Stream 2 hatte und hat, einzustellen und das von Nord Stream 2 stammende Stiftungsvermögen einem anderen Zweck zuzuführen. Beides ist rechtlich ausgeschlossen“, heißt es in einer Erklärung des Stiftungsvorstandes vom Montag.

„Größter Vorbehalt gegen Stiftung fällt fort“

Die Gründung der Landesstiftung für Klima- und Umweltschutz war Anfang vorigen Jahres vom Landtag in Schwerin mit großer Mehrheit beschlossen worden. Die Stiftung stand allerdings von Beginn an in der Kritik, weil sie einen von Nord Stream geführten wirtschaftlichen Teil umfasste. Dieser sollte unter Umgehung der US-Sanktionen die Fertigstellung der Gastrasse durch die Ostsee unterstützen. Die Pipeline ist fertig, allerdings hat die Bundesregierung das Verfahren zur Inbetriebnahme nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine gestoppt.

Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb werde so schnell wie möglich abgewickelt, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Nord Stream 2 endgültig beendet. „Mit dem endgültigen Ende der Zusammenarbeit mit Nord Stream 2 fällt nach unserer Überzeugung der größte Vorbehalt gegen die Stiftung fort“, argumentiert Sellering. Damit habe die Stiftung noch den Auftrag, langfristig den satzungsgemäßen Hauptzweck zu erfüllen, nämlich Klimaschutz als existenziell wichtig im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern, hieß es weiter zur Begründung.

Keine Verwendung für humanitäre Zwecke in der Ukraine

Forderungen nach einem Einsatz des Stiftungsvermögen, 20 Millionen Euro anderen Zwecken zukommen zu lassen, erteilte Sellering eine Absage. Das Stiftungsvermögen könne nur im Sinne des Stiftungszweckes verwendet werden. Wer etwas anderes fordere, „begeht Anstiftung zur Untreue“, so Sellering.

Die CDU hatte vorgeschlagen, das von Nord Stream 2 und damit vom russischen Staatskonzern Gazprom zur Verfügung gestellte Stiftungsvermögen von 20 Millionen Euro humanitären Zwecken in der Ukraine zukommen zulassen.

Von Martina Rathke