Aufstand von Erziehern in MV: „Schließen Sie die Kitas, Frau Schwesig!“

Greifwald/Schwerin

Alles zu, aber Kitas auf – an dieser Entscheidung der Landesregierung im Corona-Lockdown regt sich massiver Protest. Kita-Erzieherinnen und -erzieher aus Greifswald und Umgebung haben sich an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) gewandt. Vorwurf: Das Land habe versäumt, die Erzieher zu schützen.

Erzieher: „Wir fühlen uns im Stich gelassen“

„Wir fühlen uns verhöhnt und im Stich gelassen“, heißt es in einem Brief an Schwesig. Verfasser sind Erzieher von neun Kitas der Kreisdiakonischen Kita GmbH in Greifswald und Umgebung. Es sei „nicht nachvollziehbar“, dass Kitas und Schulen weiterhin offen bleiben, wenn parallel das ganze Land in den Lockdown muss, um Gesundheit und Leben von Menschen zu schützen. Klare Botschaft: „Schließen Sie die Kitas wie andere Bundesländer auch.“

Anzeige

OZ-Umfrage: Sollten Kitas in MV schließen?

Die Politik habe versäumt, differenzierte Regelungen zu treffen. Dass alle Eltern selbst entscheiden können, ob und wann ihr Kind zur Kita geht, auch wenn gar kein Notfall vorliegt, sei nicht zu verantworten. Dadurch seien weiterhin viele Kinder gekommen, „deren Eltern zu Hause sind“, sagt Rose-Marie Spießwinkel, Leiterin der Kita „Hand in Hand“.

Der Träger wollte auf Notbetreuung umstellen, durfte aber nicht. Einige Kitas seien kommende Woche dennoch zu, andere offen. Eine klare Entscheidung hätte man von der Regierung erwartet. Kritik geht direkt an Schwesig, die sich offenbar damit rühme, „die Kitas in einer Pandemie-Situation offen zu lassen“, heißt es im Brief. Erzieherin Elisabeth Wernicke wirft Schwesig vor, auf dem Rücken ihres Berufsstandes Politik zu machen.

Vorgeschichte:

Rund 100 Erzieher arbeiten in den neun Kitas, betreuen 600 Kinder. Drei Erzieher seien bereits Corona-positiv getestet worden, viele Kinder in Quarantäne, so Spießwinkel. „Die Erzieher sind verunsichert.“ Schließlich wolle doch jeder mit Familie gesund Weihnachten feiern. „Wir müssen Kontakte minimieren, damit auch ältere Menschen geschützt sind“, erklärt Britta Heinrich, Geschäftsführerin der Kreisdiakonischen Kita gGmbH.

Landesregierung : bisher kaum Infektionen in Kitas

Bedenken wie in Greifswald kennt Bastian Schwennigcke vom Kita-Elternrat Rostock nicht: „Ich habe den Eindruck, viele sind froh, dass es eine Kann-Bestimmung ist.“

Kommentar: Kita-Streit in MV: Die Forderung der Erzieher ist ein Schlag ins Gesicht

Die Landesregierung stehe zu ihrer „bewussten Entscheidung“, so Alexander Kujat, Sprecher der zuständigen Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD). „Wir machen Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.“ Eine Abfrage habe ergeben, dass ab 16. Dezember 50 bis 60 der Kita-Kinder zu Hause bleiben. Es gebe in der Kinderbetreuung kaum Infektionen: seit März 157 Corona-Fälle in 91 Kitas. MV-Zahlen: rund 1100 Kitas, 15000 Beschäftigte, 110000 Kinder.

Schwesig erklärt: „Ich schätze die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher im Land, die jetzt in Corona-Zeiten noch anspruchsvoller ist als sonst. Aber unsere Wissenschaftler bestätigen uns, dass die Kitas keine Orte sind, an denen es viele Ansteckungen gibt.“ Derzeit seien genauso viele Kinder in den Kitas wie in einer Notbetreuung, dafür aber in einem geordneten System – in ihren Gruppen.

Mehr zum Thema:

Prof. Emil Reisinger, Infektiologe der Universität Rostock, hält es für richtig, Schulen und Kitas in MV möglichst lange offen zu halten, „damit die Eltern arbeiten gehen können und die Wirtschaft nicht noch mehr geschädigt wird“.

Von Frank Pubantz