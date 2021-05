Aufstieg für Hansa Rostock: Zurück in der 2. Liga! 

Rostock

Geschafft! Der FC Hansa Rostock spielt in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Mit einem 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen den VfB Lübeck machte das Team von Cheftrainer Jens Härtel am Sonnabend sein Meisterstück. Hansa beendet die Saison als Tabellenzweiter- und verlässt nach 3651 Tagen die 3. Liga.

Die Fans im Ostseestadion, deren Zahl aufgrund der Coronaverordnungen auf 7500 begrenzt war, erlebten einen nervenaufreibenden Tag. Denn die Lübecker gingen in Führung: Ex-Hanseat Soufian Benyamina hatte den schon vor dem Anpfiff als Absteiger in die Regionalliga feststehenden VfB in Führung gebracht (26. Spielminute). Bentley Baxter Bahn glich vier Minuten vor der Halbzeit per Strafstoß aus.

Im Umfeld des brisanten Duells, das als Hochrisikospiel eingestuft war, sorgte ein Großaufgebot der Polizei für Sicherheit. Nach dem Remis lagen sich Spieler und Betreuer in den Armen. Von der Tribüne schallte es „Nie mehr, nie mehr 3.Liga.“

Von Christian Lüsch