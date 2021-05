Aufstieg vor Fans? OZ-Leser sind für Zuschauer bei Hansa-Spiel gegen Lübeck

Der FC Hansa Rostock will zu Pfingsten gegen den VfB Lübeck den Aufstieg feiern – und 7500 Fans sollen im Stadion dabei sein. Verein, Hansestadt und Polizei haben ein Konzept für ein Spiel mit Zuschauern vorgelegt. Die OZ hat ihre Leser in einer Online-Umfrage gefragt, was diese von der Idee halten. Das Ergebnis ist eindeutig.