Auftaktwoche für Erstsemester in Rostock und Greifswald

Rostock/Greifswald

Unter 3G-Bedingungen in der Corona-Pandemie hat für die Erstsemester an den Universitäten in Rostock und Greifswald der neue Lebensabschnitt begonnen. In Rostock kamen nach Angaben der Studienberatung am Montag im Audimax und dem benachbarten Arno-Esch-Hörsaal knapp 600 Studierende zusammen. Dort wurden sie mit allen wichtigen Informationen vorsorgt, die für einen guten Studienverlauf notwendig sind, wie eine Sprecherin sagte. Es galt ebenso wie in Greifswald Maskenpflicht und Ungeimpfte mussten eine aktuelle Negativbescheinigung vorlegen.

Einschreibefristen laufen noch

In Greifswald erhielten die Studenten von den Fachschaften sogenannte Ersti-Beutel mit allerlei nützlichen Geschenken und Infomaterial. In Rostock wird mit rund 3000, in Greifswald mit rund 2000 Erstsemestern gerechnet. Die Einschreibefristen laufen noch. An beiden Universitäten soll bei so vielen Veranstaltungen wie möglich Präsenz ermöglicht werden. Regulärer Vorlesungsbeginn ist am Montag kommender Woche.

Von RND/dpa