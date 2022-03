August-Bebel-Straße in Rostock an zwei Wochenenden im April voll gesperrt

Rostock

Staugefahr in Rostock droht: Wegen dringender Sanierungsarbeiten wird die August-Bebel-Straße im Zentrum der Hansestadt im April zwei Wochenenden lang teilweise gesperrt. Das erklärte Lutz Martens, Projektverantwortlicher im städtischen Tiefbauamt am Mittwochabend den Mitgliedern des Ortsbeirats Stadtmitte.

Grundhafte Sanierung würde anderthalb Jahre dauern

Die Straße sei in keinem guten Zustand, habe ihren Sanierungszeitpunkt bereits um acht bis zwölf Jahre überschritten, so Martens. Bis zu 30 000 Fahrzeuge und zusätzlich 60 Busse und Straßenbahnen pro Stunde sind dort laut Angaben aus dem Rathaus täglich unterwegs. Inzwischen müssten nicht nur vier Zentimeter Deckschicht erneuert werden, sondern auch die darunter liegenden Binderschichten.

Um eine mindestens zeitweise Sperrung komme die Stadt dabei nicht herum. Würde noch länger gewartet, müsste die vielbefahrene Straße zwischen Steintor und Vögenteich grundhaft saniert werden – dann wäre mit anderthalb Jahren zu rechnen, so der Mitarbeiter des Tiefbauamts.

Nun aber soll die August-Bebel-Straße lediglich an zwei Wochenenden dicht gemacht werden, vor und nach Ostern. In zwei Abschnitten werde die insgesamt 950 Meter lange Verkehrsachse in beiden Richtungen von der Firma Eurovia aus Kavelstorf erneuert. Ursprünglich war sogar geplant, die Straße an vier Wochenenden zu bearbeiten und entsprechend zu sperren. Das konnte in Absprache mit der Baufirma aber vermieden werden, so Martens.

Zunächst erfolgt die Sanierung des nördlichen Teils

Nun laufe es darauf hinaus, dass zunächst der nördliche Teil der August-Bebel-Straße von Freitag, 8 April, um 10 Uhr, bis zum darauffolgenden Dienstag, 12. April, um 5 Uhr, gekappt werde – also die Fahrspuren vom Vögenteich in Richtung Steintor. Ebenfalls von Freitag 10 Uhr bis Dienstag 5 Uhr werde der südliche Teil am Wochenende nach Ostern, also vom 21. bis 25. April, gesperrt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Während der Vollsperrung könnten die anliegenden Grundstücke nicht mit dem Auto erreicht werden. Das gelte auch für das Parkhaus der Wiro an der Ecke zur Herrmannstraße sowie den Standort der Universität Rostock. Für den Durchgangsverkehrs würden entsprechende Umleitungen ausgeschildert. Auch die Busse würden während der Bauarbeiten umgeleitet.

Der angesetzte Zeitplan sei „sportlich und eine Herausforderung, aber mit ein bisschen Glück und gutem Wetter durchaus realisierbar“, so Martens. Rund 700 000 Euro investiert die Stadt.

Von Katrin Zimmer