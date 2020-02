Aus Angst vor Corona: Atemschutzmasken in MV ausverkauft

Rostock

Aus Angst vor dem Corona-Virus: Atemschutzmasken sind in den Apotheken von Mecklenburg-Vorpommern seit wenigen Tagen ausverkauft. „Sie können fragen, wo Sie wollen. Es gibt keine mehr“, sagt Norman Keil, Sprecher des Pharma-Großhändlers Sanacorp. Das Unternehmen betreibt in Stralsund ein großes Lager, von dem aus hunderte Apotheken im Land beliefert werden.

Ähnlich äußert sich Stephan Ahlf, Sprecher von Alliance Healthcare, einem weiteren Großhändler für Medikamente, der in MV in Kavelstorf nahe Rostock einen Standort unterhält. „Nicht lieferbar. Und das gilt bundesweit.“

Ahlf zufolge sei bei Mundschutzmasken auch die Verbundlieferung völlig zusammengebrochen, mit der sonst Restbestände aus anderen Lagern von Alliance Healthcare dorthin gebracht werden, wo Engpässe auftreten. Wann es Nachschub geben wird, sei derzeit nicht absehbar. Auch bei Mitteln zur Handdesinfektion gebe es Engpässe. Die Nachfrage sei, anders als bei Medikamenten üblich, nicht nach und nach gestiegen, sondern „regelrecht explodiert“.

Fünf Masken für 80 Euro

Auch in den Apotheken sind die Mundschutz-Reserven erschöpft. „Man kriegt einfach nichts mehr bestellt“, sagt Gisa Stolpe von der Aesculap Apotheke im Rostocker Stadtteil Lütten Klein. Sie habe noch einige wenige Bestände beim Online-Großhändler Amazon aufgetan. Stolpe: „Aber dort schießen die Preise für die letzten verfügbaren Masken in die Höhe.“

Viele Kunden würden die Masken offenbar vorbeugend zu Hause haben wollen. Bei Amazon kostete am Mittwoch ein Fünfer-Pack mit der Klassifizierung FFP 3, nur diese schützt auch vor Viren, knapp 80 Euro.

Selbst Apotheken im ländlichen Raum haben keine Bestände mehr. „Es ist überall das Gleiche – nichts mehr da“, sagt Thomas Müller. Er betreibt in Marlow (Kreis Vorpommern-Rügen) die Rats-Apotheke und ist Vize-Präsident des Apothekerverbandes MV.

Müller zufolge, würden die Masken auch vielen Apothekern selbst fehlen, um Schutzvorschriften bei der Herstellung bestimmter Zusammensetzungen in den Apotheken einzuhalten. Ein Mundschutz sei bei Kortison-Präparaten, die von Hautärzten verschrieben werden, aber auch bei der Abmischung hormoneller Mittel in vielen Fällen vorgeschrieben.

Hamsterkäufe für Freunde in China

Ein Großteil der Atemschutzmasken, die für den deutschen Markt bestimmt sind, bleibt offenbar gleich in China. „Dort lassen die meisten Hersteller die Masken herstellen, dort werden sie jetzt gebraucht“, erklärt Healthcare-Sprecher Ahlf.

Zudem sollen Menschen mit Verbindungen nach China versuchen, große Bestände in Apotheken zu kaufen, um diese dann in das Land zu schicken, wo das Virus ausgebrochen ist. Auch in der Marlower Rats-Apotheke habe es so einen Fall gegeben. Müller: „Da ich aber keine Atemschutzmasken mehr vorrätig hatte, konnte ich dem Mann nicht helfen.“

Aus Sicht des Rostocker Tropenmediziners Professor Emil Reisinger könnten Schutzmasken auch in Deutschland im Fall von Menschenansammlungen vorgeschrieben werden, wenn sich das Corona-Virus hier ausbreiten sollte. Nach seinen Angaben ist der Mundschutz auch in einigen Arztpraxen bereits knapp. Praxen könnten aber noch Nachschub ordern. Reisinger: „Allerdings haben sich die Lieferzeiten für sie von drei Tagen auf drei Wochen erhöht.“ In den Unikliniken des Landes sind zusätzliche Reserven angelegt worden.

