Heiligendamm/Wiesbaden

Ein alter Brief, der vor wahrscheinlich 157 Jahren von Heiligendamm nach Berlin verschickt wurde, ist am Sonnabend, 25. September, bei einer Auktion versteigert worden. Um den historischen Umschlag entfachte sich ein regelrechtes Wettbieten, wie Dieter Michelson, Auktionator und Chef des auf wertvolle Briefmarken spezialisierten Auktionshauses Heinrich Köhler in Wiesbaden berichtet.

Zunächst trieben ein Telefon- und ein Internetbieter den Startpreis von 30 000 Euro in 2000er-Schritten zügig nach oben. Dann stiegen zusätzlich drei im Saal persönlich anwesende Bieter ein. Beim Stand von 50 000 Euro schien die Sache gelaufen zu sein. Doch es kam noch ein Gebot. Nach insgesamt rund fünf Minuten fällt schließlich bei 60 000 Euro der Hammer. Der Käufer ist einer der Saalbieter. Weitere Angaben zu seiner Person macht das Auktionshaus aus Diskretionsgründen nicht.

Post war im Sommer geöffnet

Warum gibt jemand so viel aus für ein Stück altes Papier? „Briefe aus Heiligendamm sind selten“, sagt André Schneider. Das liege daran, dass die Post im mondänen Ostseebad damals nur während der Badesaison geöffnet hatte. Schneider ist gebürtiger Bad Doberaner leitet die Marketingabteilung des hessischen Auktionshauses.

Er erklärt, warum der Umschlag für Briefmarkensammler gleich aus mehreren Gründen interessant ist: Mecklenburger Postwertzeichen aus dieser Epoche sind vergleichsweise rar. Die Herzogtümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz hielten sich beim Drucken von Briefmarken zurück. Schneider: „Es gibt deutlich mehr Briefmarken aus Sachsen und Preußen.“ Die Kombination all’ dieser Faktoren macht den hohen Sammlerwert aus. Bei Ebay gibt es alte Mecklenburger Briefumschläge mit den gleichen Marken schon für ein paar Euro. Sie tragen allerdings nicht den Poststempel von Heiligendamm.

Unbekannter Absender

Was mit dem Kuvert transportiert wurde, ist unbekannt. Ob Liebesbrief, Urlaubsgrüße oder Drohschreiben: Der Inhalt ist verschollen. Auch der Absender bleibt unbekannt. „Es war damals nicht üblich, den Namen draufzuschreiben“, sagt Experte André Schneider. Den einzigen Hinweis auf die Geschichte des kostbaren Poststücks liefert der Name der Adressatin: „Madame Auguste Barleben“ steht in schwungvollen Buchstaben auf dem Umschlag, darunter die Adresse in der einen Straßen Unter den Linden. Doch auch diese Spur endet im Nichts. „Wir konnten nicht herausfinden, wer die Dame war“, sagt André Schneider.

Insgesamt vier Briefmarken kleben auf dem Umschlag, der nach Angaben des Auktionshauses wahrscheinlich 1867 abgeschickt wurde. Wenig später endete die postalische Kleinstaaterei mit Gründung des Norddeutschen Postbezirks. Alle Marken auf dem Kuvert zeigen das selbe Motiv: das Mecklenburger Wappentier, den gekrönten Stierkopf. Der Umschlag trägt außerdem eine aufgedruckte Wertmarke, zu einem Schilling. Bis zur Gründung des Kaiserreichs 1871bestand die Währung in den Ostsee-Kleinstaaten aus Talern, Schillingen und Pfennigen.

75 000 Euro für Brief aus Mecklenburg-Strelitz

Ebenfalls 30 000 Euro wurden am Sonnabend für einen Brief aus Mecklenburg-Strelitz aufgerufen, der am Ende für 75 000 Euro einen neuen Besitzer fand. „Diese Stück ist seit mehr als 100 Jahren in der Philatelie bekannt“, sagt Auktionator Michelsen. Das traditionsreiche Auktionshaus Köhler hatte es 1914 schon einmal im Angebot, damals ging der Umschlag für die stattliche Summe von 1645 Reichsmark weg.

Aber schon 1921 landete das Kuvert erneut bei den Experten für Briefmarken-Versteigerungen. Wegen der Hyperinflation in jenen Jahren hätte sich der Verkauf aber nicht gelohnt. Der Strelitzer Umschlag wurde aus dem Angebot genommen – und jetzt, 100 Jahr später, erneut verkauft. Insgesamt kamen am Wochenende in Wiesbaden 14 Briefmarken und frankierte Umschläge aus Mecklenburg unter den Hammer, das günstigste für einen Startpreis von 100 Euro.

Der Umschlag stammt aus der Sammlung von Erivan Haub (1932-2018). Der Milliardär und einstige Tengelmann-Miteigentümer gehörte den reichsten Deutschen, seine riesige Briefmarkensammlung wird bereits seit 2019 in mehreren Auktionen zu Geld gemacht. Teuerstes Stück ist bislang eine Briefmarke von 1851 aus Baden: Beim „9 Kreuzer-Fehldruck“ fiel der Hammer bei 1,26 Millionen Euro. Haubs Familie geriet zuletzt durch das Verschwinden seines Sohnes Karl-Eriwan Haub in die Schlagzeilen, der 2018 bei einer Alpenwanderung spurlos verschwand und drei Jahre später für tot erklärt wurde.

Von Gerald Kleine Wördemann