Rostock/Lübeck

In MV darf man draußen sein Fischbrötchen oder sein Eis nur verschämt in einer Ecke verspeisen, weit weg von anderen Menschen. Im Nachbarland Schleswig-Holstein (S-H) kann man seit heute wieder bequem im Biergarten oder auf der Café-Terrasse sitzen – soweit das beim aktuellen Wetter möglich ist. Das weckt Begehrlichkeiten. Darf ich als Einwohner von MV nach S-H fahren, um dort endlich mal wieder eine Gaststätte zu besuchen? Klare Antwort: Ja.

In S-H dürfen Tagesausflügler aus anderen Bundesländern – anders als in MV – problemlos einreisen. Man braucht dafür auch keinen negativen Corona-Test. Im Nachbarland gelten allerdings die gleichen strengen Abstands- und Hygieneregeln wie in MV, auch in der Außengastronomie. Aber auch im Café oder Biergarten muss kein negativer Test vorgelegt werden, es wird nur empfohlen, einen zu haben.

Erste Mecklenburger begrüßt

Am Montag machten sich auch gleich die ersten Ausflügler aus MV auf den Weg. In Travemünde etwa wurden mehrere Besucher gesichtet: „Etwa zehn Prozent der Gäste heute kamen aus MV“, sagt die Mitarbeiterin eines Cafés, das vor allem für seine Marzipan-Spezialitäten bekannt ist.

Zwar seien insgesamt noch nicht so viele gekommen, weil die Verunsicherung wohl noch groß sei. „Aber wir haben uns über jeden Gast aus Schwerin, Rostock oder Dassow gefreut“, so die Mitarbeiterin. „Man hat gemerkt, wie die Menschen es genossen haben, endlich wieder zusammen mit der Ehefrau oder dem Kumpel ein Stück Kuchen zu essen oder auch nur eine Tasse Kaffee zu trinken.“

Von Axel Büssem