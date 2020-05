Rostock

Neben dem geplanten Übergangs-Verteilzentrum schaut sich der Versandriese Amazon in Rostock auch nach einem langfristigen Standort um. Im Gespräch sei ein zehn Hektar großes Grundstück auf dem Gelände des Güterverkehrszentrums (GVZ) im Nordosten der Hansestadt, sagte Sigrid Hecht, Chefin des kommunalen Immobilienbetriebs KOE. Die Errichtung des Übergangslagers, dass ebenfalls auf dem GVZ-Gelände entstehen soll, droht sich hingegen zu verzögern – aus Naturschutzgründen.

Ursprünglich ist dort die Inbetriebnahme einer Umschlaghalle und eines Bürocontainers samt zahlreicher Stellplätze für Pkw, Fahrräder und Lieferwagen noch vor Weihnachten 2020 geplant – mit fünfjähriger Nutzungszeit. Auf diversen Jobportalen finden sich bereits Stellenausschreibungen für verschiedene Logistikberufe. Etwa 100 Jobs sollen entstehen. „Das Verteilzentrum soll als Übergangslösung dienen, bis Amazon das geplante Verteilzentrum in Dummerstorf erschlossen hat“, sagt Hecht.

Verzögert ein Gutachten den Baubeginn?

Doch kann Amazon sich bis Weihnachten hier überhaupt aufstellen? Nach OZ-Informationen wird dies schwer. Der Grund: Vogelbrut. Amazon hätte demnach bis Ende Februar das Gelände roden müssen, um noch in diesem Jahr die Pläne umzusetzen. Das ist aber nicht geschehen. Nun muss das Unternehmen womöglich bis September warten. Erst dann ist es wieder möglich Bäume zu fällen, ohne Tiere zu gefährden.

Laut KOE-Chefin Hecht ist ein entsprechendes Gutachten in Arbeit, das noch in dieser Woche abgeschlossen wird. Dieses ist nach Informationen des Rostocker Bauamtes von Amazon selbst in Auftrag gegeben worden und soll den Brutvogelbestand auf dem Baugrundstück erfassen. Wie sich das auf den Baubeginn auswirken kann? „Die Verwaltung hat einen Vorschlag zur Sicherung eines Baubeginns im August 2020 unter Wahrung aller gesetzlichen Rahmenbedingungen gemacht“, heißt es von Seiten des Bauamtes.

Auf dem GVZ-Gelände in der Straße Kleine Rampe wollte Amazon eigentlich ein vorläufiges Verteilzentrum bauen. Der Pachtvertrag besteht, aber aus naturschutzrechtlichen Gründen wird aus der geplanten Inbetriebnahme bis Weihnachten 2020 wohl nichts. Quelle: Moritz Naumann

Pachtvertrag hat Gültigkeit

Sigrid Hecht befürchtet, dass es dennoch schwer werde, dort noch in diesem Jahr die ersten Pakete über das Band laufen zu lassen. Nichtsdestotrotz bestehe der Pachtvertrag und behalte seine Gültigkeit. Doch wie steht es darüber hinaus um eine langfristige Ansiedlung des US-Unternehmens auf Rostocker Grund und Boden?

Auf Nachfrage bei Amazon heißt es lediglich: „Ja, wir prüfen derzeit Möglichkeiten für eine langfristige Ansiedlung“, sagt Nadiya Lubnina, Sprecherin des Unternehmens. Auch ein Grundstückskauf sei nicht ausgeschlossen. Mehr wolle man aufgrund des noch frühen Stadiums der Projektplanung hingegen nicht sagen. Nach OZ-Informationen sind die Pläne in Dummerstorf, wo ebenfalls ein großes Verteilzentrum entstehen soll, unabhängig vom Rostocker Standort.

Nachhaltigere Logistik am Rostocker Standort

Sollte sich Amazon für den Kauf eines Grundstückes am GVZ-Standort entscheiden, liegen für Hecht die Vorteile auf der Hand: „Hier gibt es nicht nur den Verkehrsweg, sondern auch die Gleise und die Anbindung zum Überseehafen.“ Somit könne Amazon in Rostock auch nachhaltigere Verkehrswege einbeziehen und Pakete von hier aus in die weite Welt verschiffen.

Die Pläne des US-Unternehmens stoßen jedoch nicht nur auf Zustimmung in Rostock. „Aus Sicht der Beschäftigten lässt sich der geplanten Amazon-Ansiedlung wenig Positives abgewinnen. Amazon zahlt konsequent nicht nach dem Tarif des Versandhandels und macht sich als Lohndrücker der gesamten Branche einen Namen“, sagt Julian Barlen, Vorsitzender der Rostocker SPD.

„ Amazon wird sich sowieso im Norden ansiedeln“, sagt hingegen Sigrid Hecht. „Und warum dann nicht an einem nachhaltigen Standort, der mit seinen vielfältigen Verkehrsmöglichkeiten die Straßen der Umgebung entlasten kann?“

Von Moritz Naumann