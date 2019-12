Aus dem Krisengebiet in die Heimat: Wie Rostocker Soldaten Weihnachten feiern

Limassol/Rostock

Von allen Bundeswehr-Einsätzen weltweit wird dieser oft vergessen: die Unifil-Mission (United Nations Interim Force in Lebanon) vor der libanesischen Küste. Das ist laut Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU) einer der Gründe, warum sie in diesem Jahr die Weihnachtsfeier der 120 in Limassol ( Zypern) stationierten Soldaten besucht.

Knapp die Hälfte der Soldaten stammen von der Korvette „ Ludwigshafen“, deren Heimathafen Rostock-Warnemünde ist. Und weil das Kriegsschiff zwischen den Feiertagen routinemäßig instandgesetzt wird, darf ein Großteil der Besatzung zum Weihnachtsfest auf Heimatbesuch.

Mit einer kleinen Öllampe in den Händen steigt Kramp-Karrenbauer aus dem Regierungsflieger. Mit dem symbolischen Friedenslicht, das in Bethlehem entzündet und von dort seinen Weg über die Welt antritt, will sie den zyprischen Verbündeten und den Bundeswehrsoldaten Mut spenden. Statt wie üblich nach Afghanistan ist die Ministerin in diesem Jahr zum Einsatzkontingent der Unifil geflogen.

Ein Flüchtling auf vier Einwohner

Der Libanon habe viel zu schultern, sagt Kramp-Karrenbauer und bezieht sich damit auf die vielen Flüchtlinge aus dem Nachbarstaat Syrien. Auf vier Einwohner komme derzeit ein Flüchtling. Darüber hinaus befindet sich der Staat in einer wirtschaftlich und politisch angespannten Situation. Große Gasvorkommen im Mittelmeer zwischen dem Festland und Zypern sorgen für Konflikte mit Israel.

„Dort bestehen unklare Seegrenzen und die Verhandlungen sind ins Stocken geraten. Gerade die junge Bevölkerung hat die Hoffnung, mit diesen Gasvorkommen eine wirtschaftlich sichere Zukunft für den Libanon zu sichern“, sagt Unifil-Kontingentführer Sieghard Tuffert in der Lagebesprechung. Mittendrin in diesem Konflikt: 62 in Rostock-Warnemünde beheimatete Soldaten.

Unifil: Hilfe zur Selbstständigkeit Die Unifil-Mission unterstützt den Libanon in der Bewachung seiner Hoheitsgewässer, um den Waffenschmuggel in der Region zu verhindern. Dabei fragen die UN-Schiffe täglich etwa 19 Schiffe ab. Davon erscheinen durchschnittlich sieben verdächtig und werden der libanesischen Regierung zur Kontrolle überstellt. Tatsächlich konnte man bisher nur sehr wenig illegale Waffenfunde sicherstellen. Das liege zum einen daran, dass die libanesischen Einsatzkräfte etwa vier Stunden zur Kontrolle eines Schiffes benötigen und zum anderen an der UN-Präsenz im Meer. Ein Großteil des Waffenschmuggels gehe daher im Moment über den Landweg. Darüber hinaus werden die maritimen Einheiten des Libanon in der Seeraumüberwachung ausgebildet. Trotz des seit 13 Jahren andauernden maritimen Teils der Mission und der Bereitstellung von Technik, wie mehreren Radaranlagen, befinde sich der Staat materiell noch nicht in der Lage, die Überwachung selber zu stemmen. „Auch deshalb ist unser Engagement hier noch so wichtig“, sagt Kramp-Karrenbauer. Im nächsten Jahr wolle man stufenweise die Sicherung des Seeraumes der libanesischen Regierung überlassen und nur noch nach Bedarf eingreifen.

Weihnachten im „Camp Castle“

Auf dem Stützpunkt in Limassol, genannt „Camp Castle“, haben die sich ein wenig festliche Stimmung geschaffen. Zwei bunt geschmückte und beleuchtete Tannenbäume stehen im Camp und ein weiterer auf der Korvette. Die Bäume wurden eine Woche zuvor eingeflogen. „Und den Schmuck haben Kinder aus einer Kita in Magdeburg gebastelt und uns geschickt“, verrät der Presseoffizier der Unifil-Mission.

In besinnliche Stimmung kommen die Soldaten in Zypern aber nur zögerlich. „Das ist schwer, wenn man so weit weg von zuhause ist“, sagt Anlagentechniker Danny P. aus Rostock. Bei den meist sechstägigen Ausfahrten mit dem Kriegsschiff könne man nicht immer Kontakt zur Familie halten. „Das macht einen verrückt, gerade wenn es Probleme gibt.“ Umso mehr freut sich der 27-Jährige, über Weihnachten nach Rostock zurückkehren zu können. „Vom 23. bis zum 28. Dezember darf ich nach Hause.“

Korvette wird instandgesetzt

Die Korvette geht zwischen den Feiertagen in eine so genannte Instandhaltungsphase, in der das Kriegsschiff von einem Rostocker Team im Hafen von Limassol auf Mängel überprüft und ausgebessert wird. Dadurch darf ein Teil der Besatzung zu Weihnachten und ein anderer über Silvester die Heimat besuchen. Lediglich zwölf Soldaten sind während der Zeit nicht abkömmlich und müssen vor Ort bleiben – einige weitere bleiben freiwillig. „Die Bundeswehr versucht, es familienfreundlich einzurichten", sagt die Rostocker Soldatin Thea W..

Für sie ist der Besuch der Ministerin ein großes Ereignis. „Das zeigt ihre Wertschätzung und Nähe zur Truppe.“ Die 27-Jährige befindet sich wie der Rest der Korvettenbesatzung seit Ende September in Limassol. Sie ist Navigationsoffizierin und leitet die Brücke des knapp 90 Meter langen Bootes.

Sehnsucht nach Rostock

Was bei den langen Aufklärungseinsätzen, bei denen die Soldaten zum Teil nur vier Stunden Schlaf pro Nacht bekommen, nicht ausbleibt, sei das Heimweh. „Am meisten vermisse ich meine Eltern, meine Schwester und natürlich den Warnemünder Strand.“ Nach dem Unifil-Einsatz wird Thea vorerst einen einjährigen Lehrgang in Bremerhaven besuchen. Sie hofft jedoch auf einen Dienstposten im künftigen Nato-Hauptquartier ihrer Heimatstadt Rostock.

Bei aller Freude über die weihnachtliche Heimkehr wird Danny P. danach etwas wichtiges verpassen. „Mein Sohn feiert im Januar seinen 10. Geburtstag.“ Erst Mitte Februar werden er und die restliche Besatzung der Korvette in Limassol abgelöst. Was er machen wird, wenn er dann wieder in Rostock ankommt? „Ich möchte viel Zeit mit meinem Sohn verbringen und mit den Jungs mal wieder gegen den Ball treten“, sagt der Hobby-Fußballer vom FC Rostock United.

Ein guter Schlummertrunk

Zur Weihnachtsfeier im „Camp Castle“ gibt es Erbsensuppe und Glühwein - ausgeschenkt von der Ministerin. Für eine ausgelassene Feier bleibt den Soldaten jedoch keine Zeit. „Wir müssen ja um 4.30 Uhr wieder zum Dienst antreten“, verrät Danny P. Dennoch gibt es einen guten Schlummertrunk, der die Freude auf heimischen Kartoffelsalat mit Würstchen ein wenig verkürzt.

Von Moritz Naumann