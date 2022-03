Der Nordex-Betriebsrat fordert einen Kurswechsel. Langfristig könne der Windrad-Bauer in Europa viel erfolgreicher arbeiten als Mitbewerber in Billiglohn-Ländern. Wie fragil globale Lieferketten sind, zeigten die Corona-Pandemie und Putins Krieg gegen die Ukraine. Die Rotorblätter sollen künftig in Indien produziert werden – einem engen Verbündeten Russlands.