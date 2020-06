Aus für regionales Produkt: Tutower Senf stellt Produktion in Stavenhagen ein

Rostock

Aus für Tutower Senf aus Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte): Die Produktion ist am 31. Mai eingestellt worden. Dies bestätigt der Hersteller auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG am Dienstag.

Die Tutower Senf & Feinkost GmbH & Co. und Verkaufs. KG will sich nicht zu den Gründen der Produktionseinstellung äußern und verweist auf die Eigentümer, die Mamminger Konserven GmbH & Co. KG im niederbayerischen Mamming. Doch auch hier gibt es keine näheren Informationen.

Produktion wurde von Tutow nach Stavenhagen verlagert

Damit verschwindet ein weiteres regionales Produkt aus Mecklenburg-Vorpommern. Ursprünglich wurde der Senf in der Gemeinde Tutow ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) hergestellt, wonach der auch benannt wurde. Vor fast 15 Jahren ist die Produktion dan nach Stavenhagen verlegt worden. Der Name ist geblieben. Dort sind pro Jahr eine Million Stück vom Band gegangen. Das sind 200 000 Liter Senf.

Der Senf aus MV hatte es auch in die Regale anderer Bundesländer geschafft. Neben den üblichen 200-Milliliter-Senfbechern unterschiedlicher Sorten gab es den Tutower Senf auch als Ein-Kilo-Eimer zu kaufen. Zudem gehören auch Konserven wie Sauerkraut, Rote Beete und Gewürzgurken der Marke Peeneland zum Sortiment der Firma.

Restbestände werden noch verkauft

Ein wichtiger Vertriebspartner des Senfs war die Supermarkt-Kette Netto (schwarz-gelber Netto) mit 344 Filialen deutschlandweit. Dort waren die beiden Senfsorten Mittelscharf und Meerrettich jahrelang im Sortiment. Auch den Ein-Kilo-Eimer gab es dort hin und wieder im Angebot. Jetzt werden nur noch die Restbestände verkauft. Der Pressesprecherin von Netto zufolge sei „schade“, dass die Produktion eingestellt wurde. Hamsterkäufe gab es deshalb aber bisher noch nicht.

Viele Lebensmittel-Firmen aus MV verschwunden

In den letzten Jahren sind bereits viele Lebensmittelhersteller aus der Region verschwunden. Zuletzt sorgte der Camembert „Rügener Badejunge“ für Schlagzeilen, der in der Molkerei in Bergen auf der Insel Rügen hergestellt wurde. Die Firma ist verkauft und die Produktion 2019 nach Thüringen verlagert worden.

Auch die regionale Betriebsstätte des Lebensmittel-Konzerns Homann in Sassnitz auf Rügen hat im vergangenen Jahr ihren Standort geschlossen. Die Produktion wurde in die polnische Stadt Posen ( Poznan) verlagert. Damit verschwindet auch die Marke „ Rügen Feinkost“ von der Liste der Hersteller aus Mecklenburg-Vorpommern.

Auch der Rostocker Doppelkümmel Lehment wird nicht mehr in Rostock produziert. bereits im Jahr 2012 hatte die Hardenberg-Wilthen AG aus Niedersachsen die Marke übernommen. Ebenso ist die Traditionsmarke Immergut, die für ihre Milchprodukte bekannt ist, mittlerweile in Niedersachsen ansässig. Bis 2017 wurde in Stavenhagen unter anderem die Vanillesoße „Naschkatze“ in hergestellt.

Welchen regionalen Unternehmen es in MV weiterhin gut geht

Darüber hinaus gibt es aber auch Lebensmittelhersteller, die weiterhin gute Geschäfte in Mecklenburg-Vorpommern machen. So zum Beispiel das Mecklenburger Traditionsunternehmen der Satower Mosterei. In Satow ( Landkreis Rostock) werden hauptsächlich Fruchtsäfte hergestellt und verkauft. Auch die Hanse Wismar Sektkellerei produziert und vertreibt ihre Produkte am Standort in Mecklenburg-Vorpommern.

Ebenso geht es den Eierteigwarenhersteller Möwe nach wie vor gut in der Region. Sie produzieren in Waren an der Müritz Nudeln, die es in zahlreichen Supermarkt-Ketten zu kaufen gibt. Zudem kommt auch der Rügen Fisch aus Mecklenburg-Vorpommern. Dieser wird in Sassnitz auf der Insel Rügen hergestellt.

Von Gina Henning