Ausbau kann starten: Mehr WLAN-Hotspots in Tourismusregionen in MV

Mehr als 200 neue WLAN-Hotspots sollen in Binnenland-Tourismusregionen in Mecklenburg-Vorpommern eingerichtet werden. Nach einer EU-weiten Ausschreibung sei dazu ein Vertrag zwischen einem Münchner Unternehmen und dem Land zustande gekommen, teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) am Montag mit.

Damit könne nun die Einrichtung der Hotspots beginnen. Als Standorte kämen zum Beispiel Schlösser und Gutshäuser, touristisch genutzte Wasserstraßen und viel besuchte Sehenswürdigkeiten in Frage.

Wichtig für die Entwicklung der Tourismuswirtschaft

Die Digitalisierung sei wichtig auch für die Entwicklung der Tourismuswirtschaft, betonte Glawe. Er appellierte an die betroffenen Kommunen, die WLAN-Planungen vor Ort zu unterstützen. Für die Errichtung von sogenannten Access-Points stelle das Land 500 000 Euro zur Verfügung. Die Errichtung des Tourismus-WLAN solle in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen.

Die Linke hatte der Landesregierung in der vergangenen Woche vorgeworfen, dass sie nicht genug Einsatz gegen WLAN-Lücken im Land zeigt. Die Oppositionspartei forderte am Freitag die SPD/CDU-Koalition in einem Antrag auf, die ehrenamtlich tätigen Freifunk-Initiativen besser zu unterstützen.

Diese verfolgen das Ziel, WLAN-Zugänge von Privatleuten oder gastronomischen Einrichtungen zu verbinden und so eine Art Bürgernetz für den Datentransfer zu schaffen. Die Freifunk-Karte weist für Mecklenburg-Vorpommern rund 720 Knotenpunkte aus, viele davon in der Universitätsstadt Rostock.

