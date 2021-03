Warin/Valencia

Es war der wahrscheinlich schlimmste Ausbruch einer Herpes-Infektion seit vielen Jahren in Europa. Bei einem internationalen Reitturnier im spanischen Valencia sind zahlreiche Pferde an dem Virus erkrankt. Zehn von ihnen starben qualvoll. Auch aus Deutschland stammende Tiere waren betroffen – darunter die Stute 3Q Qadira der jungen Springreiterin Tessa Leni Thillmann aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg.

Ein Vorfall, der nun auch viele Pferdehalter in Mecklenburg-Vorpommern beunruhigt, weiß Dr. Jörg Neubauer, Vertreter der Turniertierärzte in der Landeskommission des Pferdesportverbandes MV.

Tierarzt warnt vor Panik

Obwohl es sich bei der in Valencia aufgetretenen Herpes-Variante um den besonders aggressiven EHV-1-Stamm handelt, warnt der Tierarzt vor Panik. Dass sich Pferde mit Herpes anstecken, sei an für sich nichts Ungewöhnliches, wie er bestätigt: „Die Viren treten immer wieder und in verschiedenen Formen auf. Wir haben es hier nicht mit einer Pandemie zu tun – wie wir es beim Corona-Virus gesehen haben.“ Für gewöhnlich trete eine Herpes-Infektion nicht flächendeckend, sondern lokal auf.

Impfpflicht gefordert

Weil die Folgen einer solchen Erkrankung dennoch schwerwiegend sein können, fordern die Vertreter der Turniertierärzte in der Landeskommission des Pferdesportverbandes Mecklenburg-Vorpommern schon lange, dass neben einer Grippeschutzimpfung auch eine Herpes-Impfung verpflichtend sein sollte. „Was wir brauchen, ist eine Herdenimmunität, und die erreichen wir nur auf diese Weise.“

Pferdehaltern rät Neubauer, ruhig zu bleiben. Wichtig sei die Einhaltung der üblichen Hygienemaßnahmen. Besonders auf größeren Veranstaltungen, wie Turnieren, sei darauf zu achten, dass die Tiere nur mit ihrem eigenen Wasser getränkt werden. „Zudem ist es ratsam, dass die Halter selbst nicht von Tier zu Tier laufen“, sagt der Experte. Fremdkuscheln erhöhe die Gefahr einer Ansteckung. Denn auch wenn der Mensch selbst nicht an einem Pferde-Herpes erkranken kann, so bestehe die Möglichkeit einer Übertragung.

Von Susanne Gidzinski