Rostock

170 Schiffe aus aller Welt nehmen Kurs auf die Hanse Sail am 8. August. Unter den Museumsschiffen, Yachten und Korvetten versteckt sich ein besonderes Boot: das Traumschiff der OZ-Leser. Es gilt, dieses zu finden beziehungsweise zu wählen. Fünf Schiffe nehmen an der Wahl zum OZ-Traumschiff teil: die Kogge „Wissemara“, der Haikutter „Alexa“, der Eisbrecher „ Stettin“, der Schoner „Pippilotta“ sowie das Motorschiff „ Fehmarnbelt“. Bis zum 31. Juli können Sie für Ihren Favoriten auf www.ostsee-zeitung.de/ Traumschiff abstimmen.

Alle Teilnehmer der Verlosung haben die Chance, eine Ausfahrt für zwei Personen mit dem Siegerschiff zu gewinnen.

Hier können Sie für Ihr Traumschiff abstimmen

Auch am Wochenende verbergen sich die Schlüsselwörter für das Kreuzfahrtgewinnspiel im Live-Countdown auf der OZ-Website www.ostsee-zeitung.de/hansesail2019live: Am Samstag wird das Lösungswort kurz nach Mittag auftauchen. Das vierte Wort wird sich am Sonntag erst am späten Nachmittag zeigen. Wer bis zum 9. August alle fünfzehn Lösungswörter sammelt und anschließend an online@ostsee-zeitung.de schickt, hat die Chance auf eine siebentägige A-Rosa-Kreuzfahrt.

Lena Hackauf