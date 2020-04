Hiddensee

Nach den wochenlangen Corona-Beschränkungen freuen sich viele Menschen in MV auf ein langes erstes Maiwochenende mit Ausflügen, Grillen oder Gärtnern. Doch das Wetter will nicht so richtig mitspielen: „Es wird sehr wechselhaft, mal ist es sonnig, mal wolkig, und es muss immer wieder mit Schauern gerechnet werden“, prognostiziert Meteorologe Stefan Kreibohm vom Wetterstudio Hiddensee. „Das wird eine ganz unbeständige Kiste.“ Es werde zwar garantiert auch Orte und Regionen geben, wo es trocken bleibe. „Aber welche das sind, lässt sich nicht sagen“, so Kreibohm.

Immerhin: „Der Wind wird keine große Rolle spielen.“ Er weht nur schwach bis mäßig und dreht im Laufe des langen Wochenendes von Südwest über West auf Nordwest. „Radfahrer, die am 1. Mai in Richtung Westen unterwegs sind, müssen also mit Gegenwind rechnen.“ Wer sich das ersparen will, könnte zum Beispiel von Kühlungsborn östlich nach Bad Doberan radeln und mit dem Dampfzug Molli zurückfahren. Aber Achtung: Es gilt ein Corona-Sonderfahrplan.

Windig am Weststrand

Die Temperaturen, die am Donnerstag noch bis auf angenehme 18 Grad steigen, erreichen am Wochenende nur noch 14 bis 15 Grad, an der Küste bei Seewind kann es noch ein wenig kühler werden. Wer also abgehärtet ist und sich den Wind um die Nase wehen lassen will, kann einen Spaziergang an einem Weststrand machen, etwa am 14 Kilometer langen Sandstrand auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Wer es ruhiger und milder mag, kommt an den Stränden der Ostküsten Rügens oder Usedoms auf seine Kosten.

Nachtfrost sei erst einmal nicht zu befürchten, sagt Meteorologe Kreibohm. Er warnt aber gleichzeitig vor zu großem gärtnerischen Eifer: „Das Frühjahr 2020 hat gezeigt, dass es immer wieder Kaltlufteinbrüche gab. Der Wind neigt dazu, von West auf Nord zu drehen. Mein Bauchgefühl sagt mir daher, dass man vor Mitte Mai keine frostempfindlichen Pflanzen setzen sollte.“

Raps und Flieder blühen

Naturfreunde können sich stattdessen an dem erfreuen, was sich derzeit in der Landschaft bietet: Der Raps blüht, ebenso der Flieder und viele Obstbäume. Einen besonderen Reiz haben auch die Buchenwälder, die jetzt ihr Blätterdach in frischem Hellgrün entfalten. Mit etwas Glück kann man bei einer Autofahrt auch blühende Kastanienalleen erleben, etwa zwischen Eickelberg und Eickhof im Landkreis Rostock. Diese Straße wurde 2019 zur schönsten Allee Deutschlands gewählt.

