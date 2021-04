Schwerin

In MV können künftig bei hohen Corona-Inzidenzwerten auch lokale Ausgangsbeschränkungen verhängt werden. Die Landesverordnung sei entsprechend geändert worden, teilte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach einem kurzfristig anberaumten Gipfel am Donnerstagabend mit. Bislang gab es nächtliche Ausgangssperren nur auf Kreisebene.

Schwesig sagte, die Inzidenzwerte in MV seien zwar derzeit stabil. In ganz Deutschland würden jedoch die Zahlen ansteigen. Die Wissenschaftler der Uni Greifswald warnten daher eindringlich davor, sich in Sicherheit zu wiegen. Die dritte Welle bedrohe auch MV, betonte Schwesig.

Keine Impfstoff-Reserven mehr

Um die Pandemie zu besiegen, soll das Impftempo in MV gesteigert werden. Dazu werden Reserven des Impfstoffs von Biontech/Pfizer nur noch für die Zweitimpfungen der nächsten Woche zurückgestellt, der Rest soll verimpft werden. Auch über die Osterfeiertage werde in den Impfzentren des Landes an einzelnen Tagen geimpft.

Die bis jetzt zugesagten Impftermine sollen trotz der Probleme mit Astrazeneca eingehalten werden. Unter 60-Jährige erhalten die Präparate von Biontech oder Moderna. Auch die Zusage, dass Erzieherinnen und Grundschullehrer bis 10. April ihre Impfung bekommen, werde eingehalten, versicherte Schwesig.

31 000 weitere Impfdosen für Arztpraxen

Zudem können nach Ostern Hausärzte in eigener Regie Patienten ab einem Alter von 60 Jahren gegen das Coronavirus impfen. Die Arztpraxen, die mit zunehmenden Impfstoffmengen immer stärker in die Impfkampagne einbezogen werden sollen, würden dazu in der kommenden Woche zusätzlich 31 000 Dosen des Astrazeneca-Wirkstoffs erhalten, kündigte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) an.

Urlauber werden zurückgeschickt

Angesichts der bevorstehenden Feiertage warnte Schwesig noch einmal davor, unerlaubt nach MV einzureisen. „Es sind keine Reisen nach MV möglich.“ Das Verbot werde sehr streng kontrolliert und Urlauber würden auch zurückgeschickt, kündigte die Ministerpräsidentin an.

Von Axel Büssem