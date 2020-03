Ausgangssperre droht, doch Straßen sind voll: Das sagen OZ-Leser dazu

Rostock

Ausgangsbeschränkungen oder gar eine Ausgangssperre, wie sie jetzt in Bayern und einigen deutschen Städten umgesetzt werden soll, wären für die meisten Deutschen eine weitere Eskalation der Corona-Krise.

Um das zu verhindern, appellieren zahlreiche OZ-Leser an die Vernunft ihrer Mitbürger, sich nicht in Trauben, etwa in Innenstädten oder öffentlichen Parks, zu versammeln. Stattdessen schlagen viele von ihnen alternative Freizeitbeschäftigungen vor, wie der Blick in die Kommentarspalten der sozialen Medien der OSTSEE-ZEITUNG zeigt.

„Man kann auch krank werden, wenn man einkaufen geht“

So schreibt Mandy Kleinschmidt, dass sie nicht nachvollziehen könne, wie sich manch einer „egoistisch zum Kaffeetrinken oder beim Bäcker trifft und die Zeit zum Schlendern nutzt. Ich persönlich habe in den letzten zwei Tagen während meiner Arbeit mal auf die Menschen geachtet, die sich auf Märkten tummeln und draußen in Gruppen gemütlich Gespräche führen. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Alle sollten Rücksicht nehmen. Wir gehen bei schönem Wetter nur noch in den Garten, heißt: ins Auto rein und zum Garten. Dort halten wir uns nur als Familie auf. Wir kaufen nur im Notfall ein und nehmen die Kinder dann natürlich nicht mit.“ Kleinschmidt betont an dieser Stelle: „Es gibt eben Unterschiede zwischen frische Luft schnappen und sich draußen in volle Straßen quetschen, weil die Menschen nichts mit sich anzufangen wissen.“

Antje Adoms unterstreicht: „Rausgehen heißt nun mal auch, durch die Natur gehen, ohne sich mit anderen Leuten zu treffen oder nah an Menschen heranzukommen.“ Antje Wünsche gibt zu bedenken: „Man kann auch krank werden, wenn man einkaufen geht. Viele gehen einkaufen, als würde die Welt untergehen. Man soll im Laden zwei Meter Abstand halten. Doch wie? Nicht jeder Laden ist riesig. Viele Dinge sind sinnfrei.“

Einschränkungen gibt es für jeden Bürger

Tom Karsten wirft ein, wie „doof“ er es finde, „dass man zu Hause bleiben soll. Für andere Leute und für mich fallen viele Sachen weg, die ich normalerweise mache. Doch man muss nur einem über den Weg laufen, der das Virus hat, es aber noch nicht weiß, und zack wird man es auch haben und mit einem selbst dann auch noch viele andere Menschen.“ Karsten fragt: „Seid ihr alle scharf darauf, dass es vielleicht doch noch eine Ausgangssperre gibt?“

Olaf Bernert meint: „Natürlich muss man rausgehen, wenn man gesund ist. Man muss halt nur aufpassen. Wenn man nur zu Hause bleibt, wird man auch krank.“ Sebastian Gibtsnicht berichtet, er habe im Moment seine Nichte bei sich. „Wir sind so gut wie den ganzen Tag draußen. Wir sind jedoch dort unterwegs, wo niemand sonst ist. Im Wald, weitab von Menschen. Ich zeige ihr die Natur, wir sitzen auf dem Hochsitz und gucken uns das Wild an. Sie sammelt fleißig Blumen, und ich genieße diese Zeit gerade so sehr mit ihr.“

Marion So mahnt grundsätzlich an, den „Egoismus in den Hintergrund treten zu lassen und die Notwendigkeit zu akzeptieren.“ Sven Röger befürchtet: „Je mehr Menschen sich nicht an die derzeitigen Maßnahmen halten, desto drastischer werden die kommenden Maßnahmen werden und umso länger werden sie andauern.“

