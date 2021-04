Greifswald

Das Oberverwaltungsgericht hat die nächtliche Ausgangssperre in Mecklenburg-Vorpommern gekippt. Ausgangsbeschränkungen stellten eine „ultima ratio“ dar, die nur in Betracht zu ziehen sei, wenn andere Maßnahmen nicht greifen, heißt es in dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes.

Die Ausgangsbeschränkung sei unverhältnismäßig, nicht erforderlich und nicht angemessen und stelle einen schwerwiegenden Eingriff in das Grundgesetz, Artikel 2 dar. Dieser Artikel garantiert das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Die Ausgangssperre sichere lediglich bereits bestehende Kontaktbeschränkungen zusätzlich ab.

Mildere Form der Bundes-Notbremse ab Samstag

Laut der Landesverordnung durften in Mecklenburg-Vorpommern die Einwohner in einem Kreis mit einer Inzidenz über 100 zwischen 21 und 5 Uhr nicht ohne triftigen Grund das Haus verlassen. Für Mecklenburg-Vorpommern greift ab Samstag die mildere Form der Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr aus der Bundes-Notbremse.

Mit Entscheidung zufrieden, aber Kritik an Bundes-Regelung

Das Gericht gab mit seiner Entscheidung einem Eilantrag des Greifswalder Anwalts Jost von Glasenapp statt, der gegen die Landesverordnung geklagt hatte. „Mit der Entscheidung bin ich sehr zufrieden“, sagte von Glasenapp.

Ob er auch gegen die in der Bundes-Notbremse geregelte nächtliche Ausgangssperre vorgeht, ließ der Anwalt offen. Er kritisiert, dass nach der Bundesregelung bis 24 Uhr Spaziergänge unternommen werden dürfen, allerdings nur allein und nicht mit der Person, mit der man gemeinsam im Haushalt lebt.

MV kann neue Regel erlassen

Wie eine Sprecherin des Oberverwaltungsgerichtes Greifswald sagte, kann nun das Land seine Ausgangssperre trotz der geltenden Bundes-Notbremse neu regeln. Die Länder haben die Möglichkeit, schärfere Maßnahmen zu erlassen, die über die Notbremse hinaus gehen.

Von Martina Rathke