Rostock

Ärzte schlagen Alarm: In den öffentlichen Gesundheitsämtern in MV herrscht Personal-Notstand. Jetzt in der Corona-Krise könnte sich dies fatal auswirken, denn die Experten sind für Kontrolle und Einhegung von Infektionsfällen zuständig.

Gäbe es einen Corona-Hotspot im Tourismusland MV, „müssten die Ärzte Tag und Nacht arbeiten und würden ihre Arbeit doch nicht schaffen“, sagt Prof. Andreas Crusius, Präsident der Ärztekammer MV. Es fehlten „massenhaft“ Ärzte. „Irgendwann ist jedes System überlastet“, erklärt Jörg Heusler vom Verband der Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst MV.

Anzeige

Ministerium hat keine aktuellen Zahlen aus der Fläche

Die Landesregierung hat mitten in der Corona-Krise keinen Überblick über die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte, die die Pandemie bekämpfen sollen. Diesen Schluss legt eine Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine Anfrage der Linken im Landtag nahe.

Weitere OZ+ Artikel

Demnach weiß das bei Gesundheitsschutz federführende Ministerium wenig über den Personalbestand an der Basis. Die Zahl der Beschäftigten in Gesundheitsämtern von Greifswald bis Schwerin sei von 445 im Jahre 2015 auf 374 in 2017 gesunken. Bei Ärzten gab es gar einen Rückgang um gut 25 Prozent auf rund 60. Für 2018 hat das Ministerium nur unvollständige Zahlen (411 Beschäftigte – ohne Schwerin), für 2019 keine.

Linke: „Bankrotterklärung der Landesregierung“

Linken-Fraktionschefin Simone Oldenburg spricht von einer „Bankrotterklärung der Landesregierung“, die für die Fachaufsicht zuständig ist. Torsten Koplin, Gesundheitsexperte der Linken, findet „empörend, wie lax die Regierung mit der Situation umgeht“. Es gebe „dringenden Handlungsbedarf bei der Personalgewinnung“. Koplin: „Wenn die Kommunen die Aufgabe nicht erfüllen können, dann bedarf es dringend einer Korrektur der Zustände“.

Kommentar: Personalnot in MVs Gesundheitsämtern: Ärzte mit deutlich mehr Geld locken

Die Situation sei umso besorgniserregender, da Landkreise und Städte bereits vor der Corona-Krise Personalnot hatten. „Defizite bei der Erfüllung der Aufgaben“ bestätigt das Ministerium schon für 2019. Zitat: „Die infektionshygienische Überwachung von Arztpraxen und medizinischen Einrichtungen findet mancherorts lückenhaft, nicht regelhaft und in zu großen Abständen statt.“ So seien Untersuchungen des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes mangels Personal „nicht immer“ erfolgt, Gleiches gelte im Zahnarztbereich. Wie gesagt: vor Corona. Oldenburg (Linke) schlussfolgert für die Gegenwart: „Wir leben in einem permanenten Risiko.“

Mediziner: Amtsärzte verdienen weniger als Kollegen in Kliniken

Für Jörg Heusler ist klar, warum Gesundheitsämter kein Personal finden: Ärzte im öffentlichen Dienst verdienten „1000 bis 1500 Euro brutto monatlich weniger als ihre Kollegen in Krankenhäusern“. Hier müsse gegengesteuert werden.

Das lässt Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) bestätigen. Ärzte für den öffentlichen Dienst zu locken, sei „eine Herausforderung“. Mit dem Bund werde ein „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ angestrebt, auch um das Personal aufzustocken. Konkretes? Fehlanzeige. Das Ministerium hebt externe Unterstützung in der Corona-Krise hervor, etwa durch das Deutsche Rote Kreuz.

Landkreise und Städte ziehen Personal von woanders ab

Kreise und Städte rüsten offenbar auf. In Nordwestmecklenburg gebe es derzeit mit 39 vier Mitarbeiter mehr als im Vorjahr, so ein Sprecher. Zwei weitere seien geplant. In Vorpommern-Rügen helfen „zusätzliche Mitarbeiter des Hauses“ den 53 Beschäftigten im Gesundheitsamt aus, heißt es. Dazu Bundeswehr-Soldaten. Ein Plus von acht helfenden Kollegen zu den bestehenden 73 seien es in der Mecklenburgischen Seenplatte. Es werde „darüber nachgedacht, das Gesundheitsamt personell zu verstärken“, so eine Sprecherin. In Rostock seien derzeit acht der 68 Stellen unbesetzt.

Lesen Sie auch

Von Frank Pubantz