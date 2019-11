Aushilfslehrer in MV: Wenn der Hausmeister den Unterricht gibt

Schwerin

Der Hausmeister als Lehrer-Ersatz: Soweit weg von dieser Situation sind manche Schulen in MV wegen Lehrermangels offenbar nicht. Nach Angaben des Bildungsministeriums, auf eine Anfrage der Linken im Landtag, waren im Schuljahr 2018/19 landesweit mindestens 200 externe Vertretungslehrer an den Schulen im Einsatz, um den Lehrermangel auszugleichen. Davon hatten laut Ministerium 100 lediglich einen Berufsschulabschluss, also keine pädagogische Ausbildung oder gar ein Hochschulstudium. Für Simone Oldenburg (Linke) ist das ein Unding.

Externe Vertretungslehrer sollen helfen, Unterrichtsausfall an Schulen zu vermeiden, wenn zum Beispiel richtige Lehrer krank oder aus anderen Gründen ausgefallen sind. So steht es in einer 2016 vom Bildungsministerium erlassenen Verordnung. Möglich sei es, dazu Bewerber mit Befähigung zum Lehramt, Lehrer-Studenten oder andere Fachkräfte mit abgeschlossenem Hochschulstudium anzustellen. Aber auch ein Berufsabschluss gilt demnach als ausreichende Qualifikation.

Vertretungslehrer dürfen nur beaufsichtigen

Welche Berufe infrage kommen, steht in der Verordnung nicht. Vertretungslehrer sollen überwiegend Aufsicht und Erziehung von Schülern übernehmen, zu benotende Aufgaben dürfen sie aber nicht verteilen.

Kann also eine Friseurin oder „ein ehemaliger Kiosk-Betreiber“ ohne pädagogische Vorkenntnisse Aushilfslehrer werden, wie Simone Oldenburg mutmaßt? Das Ministerium bestätigt dies im Grunde. Es werde ein Pool mit Vertretungskräften gebildet, aus dem Schulleiter in eigener Verantwortung auswählen können, so Sprecherin Michaela May. „Eine Friseurin als Mathe-Lehrerin wird es aber sicher nicht geben.“

Simone Oldenburg (Linke) kann es nicht fassen: 100 Aushilfslehrer in MV hatten im vergangenen Schuljahr lediglich einen Berufsabschluss, also keine pädagogischen Kenntnisse. Quelle: Cornelius Kettler

Linke: „Schlag ins Gesicht von Eltern und richtigen Lehrern“

„Es schlägt dem Fass den Boden aus. Jeder darf sich inzwischen an den Schulen tummeln und Lehrer spielen“, so Oldenburg. „Ein Schlag ins Gesicht für die Eltern und die Lehrkräfte, die es tatsächlich sind, die auch ein Studium absolviert haben.“ Für sie steht fest: „Von Unterrichten kann hier nicht die Rede sein, nur von Beaufsichtigung.“

Laut Ministerium waren im vergangenen Schuljahr 207 Vertretungslehrer landesweit im Einsatz, davon 153 an Grund-, zehn an Gesamt-, neun an Förder- und 23 an Regionalen Schulen. Zwölf Vertretungslehrer seien sogar am Gymnasium beschäftigt worden, wo der höchste Bildungsabschluss, das Abitur, erworben werden kann. Die Angaben beziehen sich auf die Schulämter in Schwerin, Rostock und Neubrandenburg – Greifswald und damit Vorpommern fehlt.

