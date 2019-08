Brüel

So hatten die Engels das eigentlich nicht geplant:1800 Quadratmeter Wohnfläche, eigener Park und viel Platz für ihr Hobby: Antiquitäten sammeln. „Es hat sich ergeben“, sagt Marcel Engel (50), während sein Mann Leonard Engel (29) den Besuchern Kaffee serviert. Ein Besuch bei Freunden auf dem Lande gab den Ausschlag: Alte, tolle Gebäude an jeder Ecke, schöne Natur und das alles gar nicht so teuer.

Ein paar Jahre später sitzt das sehr harmonisch wirkende Paar in der Küche seines eigenen Gutshauses Thurow bei Brüel, im Norden des Landkreises Ludwigslust-Parchim, 25 Kilometer entfernt von Schwerin. „Von dem, was uns das gekostet hat, könnten wir uns in Hamburg nur eine Drei-Zimmer-Wohnung leisten“, sagt Leonard Engel. Sie kauften das Haus für den „Preis eines Gebrauchtwagens“ und steckten noch einiges mehr in die Sanierung: Geld und vor allem sehr, sehr viel Arbeit.

Bildergalerie: Wohnen im Traumschloss

Zur Galerie Marcel und Leonard Engel bewohnt ein Gutshaus in der Nähe von Schwerin. Die beiden sammeln außerdem Antiquitäten – was sich bestens ergänzt, wie ein Blick in die kunstvoll eingerichteten Räume zeigt.

50 Container Schutt und Müll

Allein die Suche nach dem richtigen Gebäude dauerte vier Jahre. „Wir haben uns bestimmt 50 Gutshäuser angesehen“, sagt der ältere Engel, der in der Hamburger City einen Friseursalon betreibt. Manche Häuser waren zu teuer, andere zu verfallen. Auch das Gutshaus in Thurow, gebaut 1867, war in keinem guten Zustand. Ein glückloser Bauunterunternehmer hatte zuvor versucht, es zu sanieren, und dabei mehr kaputt gemacht als repariert. Als eine ihre ersten Maßnahmen beförderten die neuen Gutsherren 50 Container Schutt und Müll von innen nach draußen. Das war vor fünf Jahren. Zwei Jahre brauchten die beiden, unterstützt von vielen Helfern, um ihre Neuerwerbung bewohnbar zu machen, und weitere drei Jahre, damit es einigermaßen so aussieht, wie sie sich das vorgestellt haben. Bis alles fertig komplett sein wird, dauert es noch einmal fünf Jahre, schätzen die Besitzer.

Jedes Detail ein Hingucker

Dabei leben die beiden Männer schon jetzt in einer Art Traumschloss. Ausgesuchte Stil-Möbel, Antiquitäten, Kunstgegenstände – die vielen Räume mit den vier Meter hohen Decken sind voll davon. Alles zusammen wirkt wie ein Museum des guten Geschmacks, aber zum Anfassen und Wohlfühlen. Ein befreundeter Maler hat von Hand in emsiger Kleinstarbeit Ornamente an die Wände gemalt, was dem Originalzustand von vor 150 Jahren entspricht. Jedes Detail ein Hingucker. Auf einen Marmortisch steht eine prachtvolle Schale, aus der zwei Orchideen ranken. Daneben zwei kleine, schwarze Marmor-Obelisken aus Italien, dazwischen liegen Florentiner Zitronen, mit Blättern. „Die bringt uns eine Bekannte mit, die regelmäßig in Italien ist“, sagt Marcel Engel. Die vielen Einrichtungs- und Kunstgegenstände hat das Paar selbst gekauft – das meiste stammt von Märkten in Frankreich. Die Engels fahren dort regelmäßig mit dem Kleintransporter übers verlängerte Wochenende hin – um nach Antiquitäten und Möbeln zu suchen. Altem Mobiliar aus Deutschland fehle meist die Leichtigkeit.

Im Winter zwei statt einem Pullover

Die Schönheit der Immobilie hat auch ihre Tücken. „Im Winter trage ich schon mal zwei Pullover übereinander“, sagt Leonhard Engel. Das alte Gemäuer zu beheizen, ist alles andere als leicht. Manchmal fragen potenzielle Gäste, die wegen der beiden Ferienwohnungen im ersten Stock anrufen, ob diese im Winter weniger kosten. Dann sei ja schließlich keine Saison. „Eigentlich müssten wir im Winter sogar mehr nehmen“, meint der 29-Jährige. Wegen der Heizkosten. Leonard Engel stammt ursprünglich aus Sachen-Anhalt. Der gelernte Maskenbildner arbeitete mehrere Jahre in Hamburg als Produzent in der Werbebranche. Unzufrieden mit der Arbeit und der Branche warf er eines Tages hin, heute arbeitet er als Maskenbildner am Theater in Parchim. Seit elf Jahren sind er und Marcel ein Paar, inzwischen haben sie geheiratet.

Seit fünf Jahren kein Urlaub mehr

Urlaub war nicht drin für die beiden in den vergangenen fünf Jahren. Jede Minuten neben dem Brotjob verbringen die Engels in ihrem Haus. „Noch einmal möchte ich das nicht machen“, sagt Marcel Engel. Die ersten Jahre waren extrem hart, diese Erfahrung einmal gemacht zu haben, reiche ihm. Der andere Engel – er hat schon als Kind seinem Vater in der Tischlerwerkstatt geholfen – lächelt und sagt nichts.

Mehr zum Autor: Gerald Kleine Wördemann

Von Gerald Kleine Wördemann