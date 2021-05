Bergen auf Rügen

Viola und Andreas Hermann machen das, wovon andere nur träumen: Firma und die Eigentumswohnung verkaufen, alles andere einpacken und mit Hund Dina im umgebauten Lkw der Sonne entgegenfahren – Ziel und Rückkehr ungewiss.

Losgehen soll es im Juli. Dass die Rüganer diesen Entschluss gefasst haben, ist ihrer Reiselust geschuldet, aber auch einem Schicksalsschlag, der das Ehepaar darüber nachdenken ließ, was ihm wirklich wichtig ist im Leben.

„Urlaub war schon immer unser Ding“

„Urlaub war schon immer unser Ding. 2013 haben wir uns einen Wohnwagen gekauft und damit schon viele schöne Ecken bereist“, sagt Viola Hermann. Doch die Besuche in Portugal, Spanien oder Italien beschränkten sich bisher auf wenige Urlaubswochen im Jahr. „Irgendwo sein und nicht gleich wieder losmüssen, wenn es schön ist – das war immer unser Traum“, sagt die 57-Jährige.

Dass dieser nun Wirklichkeit wird, hat auch einen ernsten Hintergrund. „Im Jahr 2000 ist mein Mann an Krebs erkrankt“, erinnert sich Ehefrau Viola. Danach entschied sich der gelernte Landmaschinenschlosser dafür, noch einmal neu anzufangen. Er tauschte seinen Job im Autohaus gegen sein „Lackmobil“ – eine mobile Lackierwerkstatt – mit der er sich 2005 selbstständig machte.

Doch 2019 erkrankte er erneut. „Da haben wir gedacht, wir wollen nicht wieder zehn Jahre warten, bis etwas passiert“, sagt Viola Hermann. „Als wir dann im Internet dieses Schmuckstück gesehen haben, war uns klar, was wir wollen.“ Die Rede ist von ihrem neuen rollenden Zuhause, einem Mercedes 817, den das Paar im August 2019 kaufte und seitdem für die Reise umbaut. In jeder freien Minute schraubt Andreas Hermann an dem 7,5-Tonner. „Mein Mann ist Handwerker durch und durch. Das muss man auch sein, wenn man so etwas machen will“, sagt die Rüganerin und lacht.

Trenntoilette und Wasserfalldusche

Die Innenwände hat der 60-Jährige mit Kunststoff verkleidet. Die Möbel – ein Kleiderschrank, diverse Schrankfächer für Stauraum und die Küchenzeile, die Gasherd, Backofen und XXL-Kühlschrank beinhaltet – hat er mit einem befreundeten Tischler eingebaut. Das Wasser zum Kochen und Duschen stammt aus zwei Frischwassertanks, die jeweils 150 Liter fassen und gemeinsam mit dem Warmwasserboiler so auf dem Boden angebracht sind, dass darüber das Doppelbett eingebaut werden kann. Unter dem Wagen befinden sich Tanks für 220 Liter Abwasser. Auch die Elektrik hat Andreas Hermann selbst verlegt.

Besonders stolz ist er auf die „Trenntoilette“, in der das feste und flüssige „Geschäft“ separiert werden. „Dadurch wird nicht nur der Geruch minimiert, die großen Hinterlassenschaften lassen sich so auch in Tüten im Restmüll entsorgen“, sagt Hermann und lacht. Die Dusche mit virtuellem Wasserfall ist nicht nur ein Hingucker, sondern bietet mit mehr als zwei Metern Höhe ausreichend Platz nach oben. Auf dem Dach hat das Paar Solarzellen angebracht. „Wir wollen möglichst autark sein“, sagt Andreas Hermann. Für den Fall, dass die Sonne nicht scheint, wird ein Teil der Energie in einem Akku gespeichert. Die Heizung wird mit einem Dieselaggregat betrieben. Auch Waschmaschine und Klappräder hat das Paar an Bord.

Maritimes XXL-Gefährt soll „Baby-Blue“ heißen

An der Seite hat das XXL-Gefährt Türen, die man zu beiden Seiten aufklappen kann. Von einer Rampe davor soll künftig eine ausklappbare Treppe hinunterführen. „Wenn die Türen offen sind, sitzt man hier oben fast wie auf einer Terrasse“, sagt Viola Hermann. „Das werden wir beim Morgenkaffee sicher oft nutzen“, freut sie sich. Auch eine neue Lackierung hat der Lkw bekommen: Die Regenbogenfarben haben Hermanns durch eine dunkelblaue Welle auf hellblauem Grund ersetzt. „Es sollte auf jeden Fall maritim sein“, sagt Viola Hermann. „Jetzt fehlt nur noch ein passender Name. Vielleicht Blue-Wave oder Baby-Blue“, sagt sie und lacht.

Viele Ideen hat das Paar aus dem Internet: „Es gibt richtige Communities, die schon ewig fahren“, sagt Viola Hermann. „Daran haben wir uns orientiert.“ Auch einen Mitarbeiter vom Tüv haben Hermanns zurate gezogen. Rund 50 000 Euro haben sie in den Kauf und den Umbau investiert. „Wir haben uns in den 15 Jahren einiges aufgebaut, das wir nun zu Geld machen. Davon werden wir die nächsten Jahre bis zu unserer Rente leben“, sagt die 57-Jährige, die früher im Außendienst tätig war. Eigentumswohnung und die Firma ihres Mannes seien bereits verkauft.

Hundedame Dina sitzt mit im Führerhaus

Im Juli soll das neue Zuhause bezugsfertig sein und die Reise starten. Während die beiden erwachsenen Söhne in Deutschland zurückbleiben, wird Hundedame Dina das Paar begleiten. Zum Glück teilt der Rhodesian Ridgeback die Leidenschaft für’s Autofahren: „Sie muss nur aus dem Fenster gucken können“, sagt Frauchen Viola und lacht. Und das kann die Hündin künftig von einem Premiumplatz vorn im Führerhaus zwischen Herrchen und Frauchen. Dafür hat Andreas Hermann einen Sitz in der Mitte herausgenommen und auf Sitzhöhe eine Liegefläche gebaut. „Mit einem Geschirr können wir sie sogar anschnallen, damit beim Bremsen nichts passiert“, sagt der 60-Jährige.

Kein Wunder also, dass das Trio mit dem auffälligen Vehikel bei Testfahrten schon so manch bewundernden Blick erntete. Die Jungfernfahrt soll sie zuerst nach Skandinavien führen. Im September wollen beide Deutschland noch einmal streifen. „Dann sind Impfungen fällig“, sagt Viola Hermann. Danach soll es nach Portugal oder Griechenland gehen. Wunschziele gebe es viele: „Im Winter würden wir gern nach Marokko fahren, später vielleicht über die Türkei in den Oman. Auch Island interessiert mich sehr“, sagt Viola Hermann. Ihr absolutes Traumziel: „Neuseeland“, verrät sie. „Aber die Überführung ist sehr teuer. Wir werden sehen, ob wir uns das erfüllen können.“

Wie lange das Paar unterwegs sein wird, ist ungewiss. „Theoretisch können wir so lange fahren, bis wir keine Lust mehr haben oder die Gesundheit nicht mehr mitmacht“, sagt Andreas Hermann. „Vielleicht gefällt es uns ja auch irgendwo so gut, dass wir dort bleiben.“

Dass sie ihr Leben räumlich künftig auf ein Minimum reduzieren, ist für Hermanns kein Problem. „Wir brauchen nicht viel“, sagt Viola Hermann. „Selbst wenn wir irgendwann zurückkommen sollten, könnte ich mir gut vorstellen, für immer in dem Lkw zu leben.“ Solange sie unterwegs sei, erinnere sie das sanfte Schaukeln des Fahrzeugs an zu Hause. „Das fühlt sich fast an wie auf der Ostsee“, sagt sie.

Von Stefanie Büssing