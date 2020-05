Rostock

Es wirkt sonderbar. Alle stehen da mit ihren Mund-und-Nase-verschleierten Gesichtern in ein Ausstellung zu einem Sujet aus Persien. Corona ist zwar ätzend, hat aber auch echt Humor. Vor einem Jahr wurde noch ebenso heftig über ein Verschleierungsverbot im öffentlichen deutschen Raum diskutiert, wie sich heute manche über die Maskenpflicht in exakt diesem öffentlichen Raum aufplustern und ihre Grundrechte verletzt sehen. Und diese beiden älteren Herren, die drei politische Systeme, jede Menge Lebenserfahrung vereint und Länder gesehen haben, in denen Unterdrückung noch in eben erschreckenden Maße stattfinden, stehe da und lächeln sich unter ihren Masken zu.

Leuchtende, schlaue, lebensfrohe, neugierige Augen

Da erst wird einem bewusst, dass diese Masken zwar verschleiern, aber eben das, was vom Gesicht übrig bleibt, betonen. Bei Günther Uecker (90) und Joachim Gauck (80) sind das eben die leuchtenden, schlauen, lebendigen, fast kindlich neugierigen und lebensfreudigen Augen. Bei dem einen eine eher liederlich medizinisch leicht zerfetzt wirkende weiße Maske, beim anderen eine perfekt sitzende, staatsmännisch gepunktete, abgestimmt auf Anzug und Krawatte – da hat das weibliche Auge der Gattin mitgewirkt.

Elder Statesman und Weltkünstler im freundlichen Dialog

So unterschiedlich diese beiden Männer auf den ersten Blick wirken – Elder Statesman, Theologe und Bürgerrechtler im perfekt sitzenden Designeranzug auf der einen Seite. Wenn der einen milde anlächelt, braucht man keinen religiösen Unterbau, um Erlösung zu empfinden. Weltkünstler, Kunstberserker, Kämpfer gegen die Unterjochung des Menschen im eher etwas zu groß wirkenden braunen Anzug auf der anderen – ihm sieht man an, dass er lieber seinen weißen Malocherblaumann trägt. Wenn der einen liebevoll anlächelt, baucht man kein Kunstgeschichtsstudium, um Ehrfurcht vor seinem Werk zu empfinden.

Die Hinwendung zum Menschen

Beide sind sich auch in ihrer Hinwendung zum Menschen sehr ähnlich. Beide haben sich in völlig unterschiedlichen Ressorts gegen die Unterdrückung des Menschen gewandt. Nun stehen sie in einem halbgroßen Tross aus Journalisten, Kommunal- und Landespolitikern vor den 42 Werken aus dem Hafez-Zyklus, den Uecker 1953 begonnen und nun der Kunsthalle geschenkt hat, und man sieht ihnen an – am liebsten wären die jetzt allein zu zweit mit der Kunst und ’ ner Flasche Rotwein.

Heimatverbundenheit und Sehnsucht in die große, weite Welt

Günther Uecker erzählt bei dieser kuscheligen Ausstellungseröffnung im erlauchten kleinen Kreis von seiner Heimat in Mecklenburg. „Ich auf der Halbinsel Wustrow, Sie Herr Gauck, auf dem Darss, wo sie auch jetzt leben.“ Da wisse der ehemalige Bundespräsident, in welcher Zerrissenheit der junge Uecker damals gelebt habe. Zwischen Aufbruch in die große weite Welt und Heimatverbundenheit. Die Ereignisse der letzten Kriegstage, als er die angespülten Leichen, die die versenkten Schiffe preisgaben, mit bloßen Händen in den Strandsand eingrub. Die Verletzlichkeit des Menschen – sie spielt in Ueckers sich immer wieder selbst fortführenden, intertextuellen Werk eine endlose, aber zentrale Rolle.

Uecker gehört seit 2016 zur Rostocker Kunsthalle

Günther Uecker gehört zur Rostocker Kunsthalle. 2016 stellt er hier sein Lebenswerk „Der geschundene Mensch“ aus – eine Ausstellung, die um die Welt reiste und die beschämenden Ereignisse von Rostock-Lichtenhagen 1992 thematisiert. Mit dieser Schau in der Heimat endet die Weltreise der Exponate, die Uecker der Kunsthalle schenkt. Seitdem wird in Rostock über einen Uecker-Anbau zur Kunsthalle debattiert, der Formen annimmt. Nun die nächste Schau mit einer weiteren Schenkung der 42 Exponate aus dem Hafez-Zyklus, dessen Entstehungsgeschichte nun fast 70 Jahre alt ist.

Auseinandersetzung mit terroristischen und ideologischen Systemen

Uecker führt hier etwas zusammen, das sich nur in der geschichtlichen und kunstgeschichtlichen Betrachtung erschließt: Die Würde des Menschen und seine Unterjochung in verschiedensten System und die Transformation und Spiegelung in der Kunst. Uecker hat den Terror des Nationalsozialismus noch etwas mehr erlebt, als sein zehn Jahre jüngerer Gast Gauck, der zu Kriegsende fünf Jahre war. Aber beide vereint der Kampf gegen diesen Schrecken. Und beide vereint die Auseinandersetzung mit dem beengendem System des Sozialismus in der DDR.

Uecker wählte den Weg des Fortgangs. Schaut man sich diesen Künstler, der gern auf seine Reliefs als „Nagelkünstler“ reduziert wird und seine menschliche Verletzlichkeit an, wird klar, dass er in diesem System eingegangen wäre wie eine Topfpflanze ohne Wasser und Licht. Uecker setzt sich im Westen als Professor in Düsseldorf und Mitbegründer der Kunstbewegung „Zero“ mit dem Schrecken des Nationalsozialismus auseinander. In der Künstlergruppe „Zero“ mit den Düsseldorfer Künstlern Heinz Mack und Otto Piene setzte Uecker bei dem Ansatz an, dass es nach dem Holocaust keine rein dekorative Kunst mehr geben kann. Zero benannte die Stunde Null in der Kunst nach dem größten Schrecken der Menschheitsgeschichte.

Gauck blieb im Sozialismus und widmete sich als Pastor den Menschen und ihren Nöten. Er wurde über den theologischen Weg ein führende Gründungsmitglied des „Neuen Forums“ 1989 und machte sich zuvor als Organisator kritischer Kirchentage einen Namen in der Revolutionsbewegung.

Hinwendung nach Persien begann mit Hafez und wurde dann politisch

Die Hinwendung Ueckers zur persischen Kunst hat etwas mit reiner Ästhetik zu tun. Denn die Werke von Hafez sind in ihrer lyrischen Kraft und Poesie unvergleichlich. Dass er nun Künstler aus der von den Ajatollahs dominierten Persischen Unterdrückungs-Republik Iran an die Warnow holt, fügt diesem sinnlichen Ansatz seinen politischen hinzu. Die plastischen Arbeiten der iranischen Künstler, die im Foyer zusammengefasst stehen, erinnern an die brachial wirkenden Uecker-Arbeiten im Zyklus „Der geschundene Mensch“.

Uecker erzählte während des Rundgangs, dass er in den vergangenen sechs Wochen wegen der Corona-Pandemie in eine selbstgewählte Quarantäne in seinem Garten gezogen war, die er als Zeit innerer Einkehr empfunden habe. „Diese Einkehr, die einen überfällt, dass man so erschrocken ist, verängstigt vor der Welt, die einem verloren geht hat, sehr viel mit Hafez zu tun. Mit seinen wunderbaren Versen, die von menschlicher Nähe handeln, gelebtes Leben, auch getrunken, geliebt und verehrt und voller Demut vor der Schöpfung. Das ist der Hafez“, sagte Uecker.

Ein Stück Torte als Kindheitserinnerung

Gauck blieb während des Rundgangs stets an der Seite Ueckers, zeigte sich interessiert, las Hafez-Zitate vor und fragte nach. Man würde diesen beiden Männern einen ganz eigenen Abend allein mit einer Flasche Rotwein in der Kunsthalle wünschen. „Zu meinem 90. Geburtstag habe ich mit meiner Frau und meinem Sohn ein Stück Torte gegessen – als Kindheitserinnerung“, sagte Uecker. Danach gab es ein Glas Wein. Das nächste gibt Joachim Gauck aus.

Von Michael Meyer