Günther Uecker, weltweit renommierter Künstler mit Mecklenburgischen Wurzeln, hat zum Aufbau seiner Ausstellung „Huldigung an Hafez“ in der Rostocker Kunsthalle den Ex-Bundespräsidenten Joachim Gauck eingeladen. Der kam gerne. Kunsthallen-Chef Uwe Neuhaus hatte Tränen in den Augen – allerdings aus anderen Gründen.

Ausstellung „Huldigung an Hafez“ - Über Kunst und Corona: Günther Uecker und Joachim Gauck plaudern in Rostocker Kunsthalle

