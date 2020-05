Auswärtige Jäger dürfen wieder nach MV

Schwerin

Auswärtige Jäger mit einem Jagdbezirk in Mecklenburg-Vorpommern dürfen vom 1. Mai an wieder im Land auf die Jagd gehen. Wie viele Jäger aus anderen Bundesländern dazugehören und von der Lockerung der coronabedingten Einschränkung am Freitag Gebrauch machten, war dem Landesjagdverband nicht bekannt. „Ich kann mir aber gut vorstellen, dass einige Jäger das lange Wochenende nutzen, um in Mecklenburg-Vorpommern auf die Jagd zu gehen“, sagte Volker Böhning, Präsident des Deutschen Jagdverbands und des Landesjagdverbandes Mecklenburg-Vorpommern, am Maifeiertag.

Nur Einzeljagd erlaubt

Die Lockerung sei „sehr sinnvoll“, sagte Böhning. Mecklenburg-Vorpommern brauche die auswärtigen Jäger, um die überhöhten Schalenwildbestände, etwa den Rehwild- und Wildschweinbestand, zu regulieren. Das Kabinett hatte die Lockerung bereits am vergangenen Dienstag beschlossen. Gestattet ist demnach aber weiter nur die Einzeljagd. Ansitze zu zweit seien nur Mitgliedern aus ein und demselben Haushalt erlaubt. Jagdgästen ist die Einreise weiter nicht gestattet.

Jagdzeiten verlängert

Das Land habe in diesem Jahr die Jagdzeiten verlängert. Bereits seit dem 16. April dürfen Reh-, Rot- und Damwild bejagt werden. „Wir machen das, damit der Wald eine Chance bekommt, sich trotz Klimastress aus eigener Kraft zu erholen“, hatte Agrarminister Till Backhaus ( SPD) am Mittwoch erklärt. Auch im Kampf gegen die drohende Afrikanische Schweinepest sei MV auf Unterstützung angewiesen. Deshalb werde den Eigenjagdbesitzern, Jagdpächtern und Inhabern von entgeltlichen Begehungsscheinen ohne ersten Wohnsitz in MV die Einreise zur Jagd ermöglicht.

Von dpa/RND