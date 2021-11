Rostock

Die Landesregierung hat in der vergangenen Woche wegen der rasant steigenden Zahlen schärfere Corona-Regeln für MV beschlossen. So gilt in fast allen Freizeit- und Kulturbereichen die 2G-Regel, sobald die Corona-Ampel in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt drei Tage lang „orange“ leuchtet. Zudem wurden die Grenzwerte für die Warnstufen gesenkt – sie treten früher in Kraft als bisher.

In einer Umfrage wollte die OSTSEE-ZEITUNG von ihren Leserinnen und Lesern wissen, was sie davon halten und die Frage gestellt: Ist die 2G-Regelung in MV ab Stufe „Orange“ sinnvoll? Insgesamt haben sich 991 Teilnehmer dazu geäußert. Und das Ergebnis fällt relativ eindeutig aus. Die überwiegende Mehrheit von 64,3 Prozent (637 Teilnehmer) meint: „Nein, das 2G ist generell der falsche Weg“.

19,1 Prozent (189 Teilnehmer) sind der Auffassung „Ja, das ist der richtige Schritt“. 155 Personen (15,6 Prozent) geht die neue Regelung hingegen nicht weit genug. Sie meinen: „Nein, es sollte schon ab Stufe „Gelb“ 2G gelten. Ein Prozent der Teilnehmer haben sich zu diesem Thema noch keine Meinung gebildet. Was ist Ihre Auffassung? Stimmen sie hier weiter ab.

Von OZ