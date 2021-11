Rostock

Die Corona-Zahlen bei Kindern und Jugendlichen steigen rasant. Deshalb hat Rostocks Senator Steffen Bockhahn (Linke) am Mittwoch gefordert, die Präsenzpflicht an Schulen aufzuheben. „Wir sind bei Werten, die es nie zuvor gab und wo wir dringend handeln müssen: In Vorpommern liegt die Inzidenz bei den 5- bis 14-Jährigen bei über 1000 und hierzulande zwischen 750 und 850“, begründete der Rostocker. Der Elternrat aber fürchtet einen Bildungsnachteil für Schülerinnen und Schüler.

In einer Umfrage wollte die OZ von ihren Leserinnen und Lesern wissen, was diese von dem Vorstoß halten. Die Frage dazu lautete: „Sollte die Präsenzpflicht in Schulen aufgrund der aktuellen Corona-Lage aufgehoben werden?“ 463 Menschen haben an der Online-Umfrage teilgenommen. Die Meinungen gehen auseinander.

So hat die OZ-Leserschaft abgestimmt

46,4 Prozent der Teilnehmenden sind dafür, dass die Präsenzpflicht in Schulen aufgehoben wird. Etwas mehr als die Hälfte, 52,1 Prozent, sind dagegen. 1,5 Prozent der Menschen, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind unsicher und haben mit „Ich weiß nicht“ geantwortet.

Von OZ