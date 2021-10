Rostock

Nachbar Schleswig-Holstein macht es vor: Ab dem 1. November müssen die Schüler keine Masken mehr an Schulen tragen – weder während des Unterrichts noch während der Pausen. Und auch in Nordrhein-Westfalen können Schüler bald die Maske zumindest am Platz weglassen. Doch die Landesregierung in MV sieht keinen Grund, die Regeln rund um den Mund-Nasen-Schutz zu lockern. In einer Umfrage wollte die OZ wissen, was Sie davon halten. Sollte die Maskenpflicht an Schulen in MV abgeschafft werden?

Das Ergebnis fällt ziemlich eindeutig aus. Insgesamt haben sich an der Umfrage 680 Personen beteiligt. Davon sprachen sich 78,2 Prozent (532 Teilnehmer) für ein Ende der Maskenplicht aus, da sie die Regel für sinnlos halten. 21,2 Prozent (144 Teilnehmer) stimmten mit „Nein“ und befürworten damit die Beibehaltung der Maskenpflicht an Schulen. Vier OZ-Leser (0,6 Prozent) haben dazu keine eindeutige Meinung und stimmten mit „Ist mir egal“.

Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Stimmen Sie hier weiter ab.

Von OZ