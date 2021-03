Auszahlung der Corona-Hilfen gestoppt: OZ-Leser befürchten jetzt noch mehr Insolvenzen

Rostock/Berlin

Einige wenige Verdachtsfälle haben zum Auszahlungsstopp der Corona-Hilfen geführt, teilen Wirtschafts- und Finanzministerium im Internet mit. Der Ärger bei vielen Lesern ist groß.

Marcus Nowak meint: „Die Unternehmer tun mir leid, die bislang keinen Cent gesehen haben.“ Rene Barth spekuliert gar: „Vielleicht auch wieder nur eine neue Ausrede, warum so viele Unternehmen noch auf ihr Geld warten müssen.“ Auch für Marc Heusinkveld macht sich die Politik an dieser Stelle unglaubwürdig. „Erst versprechen, dass die Wirtschaft nicht darunter leiden muss, und dann macht man einen bürokratischen Papierkram daraus, um nachher zu sagen, dass da Betrüger am Werk sind.“

Anne Kolbe ist von der Politik ebenfalls „total enttäuscht“: „Ich habe ein kleines Unternehmen und Corona-Hilfen beantragt. Diese wurden mir bewilligt, und jetzt bin ich angezeigt worden wegen Subventionsbetrug. Ich soll das komplette Geld zurückzahlen. Das, was in den Richtlinien steht, würde auf einmal nicht mehr stimmen, heißt es. Und das, obwohl ich das Geschäft schon seit 2015 betreibe.“ Eine Chance, dagegen vorzugehen, habe man nicht, sagt Kolbe, „weil es keine Rechtsanwälte gibt, die dagegen vorgehen können.“ Antje Müller moniert: „Um Zahlungen einstellen zu können, sollte unsere Regierung erst mal Hilfen zahlen und nicht nur heiße Luft aufwirbeln. Wie viele Existenzen wurden wegen fehlender Zahlungen zerstört?“ Steve Wain meint: „Deswegen braucht man sich auch nicht beschweren, dass die Behörden nur langsam auszahlen? Jeder Antrag muss genau überprüft werden wegen dieser Verbrecher.“ Andreas Weinand meint: „Das sind Peanuts im Vergleich zu den Milliarden, die unter anderem VW, Daimler & Co an ‚Hilfen‘ erhalten haben und die sie jetzt als Dividenden 1:1 an ihre Aktionäre ausschütten. 48 Prozent Gewinnsteigerung dank Kurzarbeitergeld, Kaufprämien und Fördermitteln für alternative Antriebe. Da knallen die Champagnerkorken.“ Arne Bergfeld fragt: „Was sind die Millionen Euro Schaden im Vergleich zu den bevorstehenden unzähligen Insolvenzen und Folgen aufgrund von nicht ankommenden Hilfen?!“

Warum wurden nicht die Finanzämter mit der Prüfung betraut?

Bianca Gerling fordert: „Dann sollten die, die erwischt werden, das Doppelte zurückzahlen!“ Sabine Wild fügt hinzu: „Ja, dann zahlen die das halt zurück.“ Es sollte aber nicht das Prozedere für alle erschwert und verzögert werden.

Claudia Timm schreibt: „Es gab bereits im letzten Jahr Vorschläge, Umsatzausfallleistungen über das Finanzamt auszahlen zu lassen. Effektiv, punktgenau und betrugssicher. Bei zu hoch angesetztem Ausgleich, hätte das Amt im Laufe des Jahres reagieren und über Einzug ausgleichen können. Und keiner der rechtmäßigen Antragsteller wäre durch die nachträgliche Änderung der Antragsbedingungen ‚kriminalisiert‘ worden. Es wurde abgelehnt.“ Timm fragt: „Weil zu einfach und naheliegend?“ An diesem Punkt steigt auch Kai Sokolowski in die Diskussion ein: „Warum wurden die Wirtschaftshilfen nicht über die funktionierenden Wege der Finanzämter (Steuer-ID, Bankdaten, Zertifikate, Elster ... alles vorhanden) umgesetzt? Ach ja, da hätte die CDU ja ein SPD-geführtes Ministerium mit dem Thema Geldverteilen betrauen müssen. Das geht in Wahlkampfzeiten ja nicht.“

Von Juliane Lange