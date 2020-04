Wegen der Corona-Krise finden derzeit keine Gottesdienste in geschlossenen Räumen statt. Pastor Bernhard Riedel veranstaltete deshalb an der Grabkapelle in Battinsthal bei Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) einen Auto-Gottesdienst. Rund 120 Teilnehmer aus der Region waren mit 50 Fahrzeugen dabei.