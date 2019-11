Güstrow

Am Spaldingsplatz in Güstrow hat in der Nacht zu Mittwoch ein Auto gebrannt. Um 2.20 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Flammen. Zeugen riefen sofort die Polizei und die Feuerwehr.

Die Güstrower Feuerwehr löschte den brennenden Pkw. An dem Auto entstand ein Totalschaden und auch das angrenzende Gebäude wurde durch die Flammen beschädigt. Fensterscheiben sind gerissen und eine Balkonverkleidung hat sich durch die Hitze verformt.

Polizei in Güstrow sucht Zeugen

Die Polizei schätzt den Schaden auf 6500 Euro und ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, können sich bei der Güstrower Polizei melden unter der Telefonnummer 038432660.

Der Brand ist nicht der erste im Landkreis Rostock. Schon im Oktober haben mehrere Autos in Rostocks Straßen gebrannt.

