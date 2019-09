Uelzen

Der 81 Jahre alte Ehemann der Frau war am Montag aus zunächst ungeklärter Ursache mit dem Wagen des Paares von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Das Ehepaar aus Rostock wurde in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau starb noch an der Unfallstelle, der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach dem Unfall zwischen Stöcken und Süttorf wurde die Bundesstraße 191 teilweise voll gesperrt.

Zur Galerie Klicken Sie hier, um zu sehen, wie lang die Bewohner Mecklenburg-Vorpommerns von ihrem Wohnort bis zum nächsten Krankenhaus brauchen.

Zur Galerie Wie gefährlich sind Mecklenburg-Vorpommerns Straßen? Jeden Tag ereignen sich durchschnittlich 157 Unfälle in Mecklenburg-Vorpommern. Diese traurige Bilanz macht Hoffnungen zunichte, die durch deutlich rückläufige Unfallzahlen und weniger Verkehrstote zu Jahresbeginn entstanden waren. Wie das Innenministerium in Schwerin unter Bezugnahme auf die vorläufige Unfallstatistik bekanntgab, stieg die Zahl der Unfälle auf rund 28 600.

Von RND/dpa