Autobahn 20 am Tribseer Loch wird wiederaufgebaut

Tribsees

Zweieinhalb Jahre nach dem spektakulären Abbruch der A 20 bei Tribsees haben jetzt die Arbeiten zum Wiederaufbau des betroffenen Abschnitts begonnen. Seit dieser Woche wird zunächst die Baustelle eingerichtet, es folgen die Baustraßen, bis dann im Juni die Löcher für die tragenden Pfeiler gebohrt werden.

Ende 2021 könnte die eigentliche Fahrbahn in Fahrtrichtung Rostock auf rund 750 Metern Länge asphaltiert werden. Der Bauabschnitt soll 43 Millionen Euro kosten. Im Herbst 2017 war die A 20 an dieser Stelle auf moorigem Grund abgesackt und weggebrochen. In der Folge musste der gesamte Abschnitt abgerissen werden.

Nordostabschnitt ist fast fertig

Auch ein 90 Meter langes Stück der A 20 östlich der Trebeltalbrücke war vorsorglich abgetragen worden, weil es auf dieselbe Weise errichtet worden war wie der deutlich größere westliche Abschnitt. Dieser östliche Teil wurde in Fahrtrichtung Rostock inzwischen wiederaufgebaut: Der Brückenrohbau ist fertig, es fehlen noch die Ränder, auf die dann die Leitplanken montiert werden.

Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den Baubeginn am größeren Abschnitt, erklärt Michael Eichert, Dezernent für konstruktiven Ingenieurbau beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV. „Über den nordöstlichen Teil könnte etwa die Baustelle auf der Westseite angefahren und Material angeliefert werden.“

Zuerst Baucontainer

Als erster Schritt werden nun Container für die Bauleitung und als Aufenthaltsräume für die Arbeiter aufgestellt. Es folgen die Baustraßen parallel zur Autobahntrasse. Sie werden nicht asphaltiert, sondern dafür wird Schotter auf einem Textilgewebe, das das Gewicht der schweren Maschinen und Lkw aufnehmen soll, aufgeschüttet.

In diesen Containern arbeiten die Planer oder machen die Arbeiter Pause. Quelle: Frank Söllner

Weil die Straßen auf dem Autobahngelände verlaufen, mussten keine Grundstücksfragen geklärt werden. Alle Straßen werden von Wildschutzzäunen begrenzt, um Tiere und auch Pflanzen zu schützen.

Problemlos und planmäßig

Der Bau des nordöstlichen Teils verlief laut Eichert problemlos und planmäßig. Der schwierige Baugrund habe sich so verhalten, wie die Gutachter es prognostiziert hatten. Der Bau der Behelfsbrücke habe dazu wichtige Erkenntnisse geliefert: „Es wurde festgestellt, dass der moorige Boden in Schwingung gerät, wenn Maschinen zu nahe zusammenstehen. Daher haben wir festgelegt, dass die Bohrgeräte 60 Meter auseinanderstehen müssen“, so Eichert. Auf dem 90 Meter langen Ostteil konnte daher immer nur eine Maschine eingesetzt werden.

Die Behelfsbrücke verläuft dort, wo später die Fahrbahn in Richtung Stettin entstehen soll. Wegen der Corona-Beschränkungen fahren dort weniger Fahrzeuge als sonst. Sperrungen hätten daher derzeit nicht so gravierende Auswirkungen wie vor der Krise. Daraus lasse sich aber kein Nutzen ziehen, sagt Eichert: „Die Behelfsbrücke beeinflusst die Arbeiten nicht. Eine weitere Verkehrseinschränkung würde daher die Bauarbeiten nicht verkürzen.“

Keine Beeinträchtigung durch Corona

Corona beeinträchtige die Bauarbeiten bislang nicht, auch wenn einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden mussten. „Der Arbeitsbeginn der verschiedenen Gruppen wurde zeitlich versetzt, die Kolonnen in Zweiergruppen aufgeteilt“, erklärt Eichert. Es gelten die allgemeinen Abstandsregelungen. Die Befürchtung, dass wegen der Corona-Beschränkungen Material nicht geliefert werden könnte, hätten sich nicht bewahrheitet. „Einige beteiligte Unternehmen hatten sogar Angst, dass sie die Arbeit ganz einstellen müssen, das konnte aber vermieden werden“, so der Experte.

Die Ausweichstrecken, die 2019 eingerichtet wurden, um Staus in der touristischen Hochsaison zu vermeiden, sollen trotz Corona bestehen bleiben, „auch wenn diese Umleitung in diesem Jahr voraussichtlich nicht so stark genutzt wird“, sagt Eichert.

Von Axel Büssem