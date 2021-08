Autobahnbrücke gesperrt: Infos für Autofahrer auf der B 103 zwischen Güstrow und Laage

Laage

Schlechte Nachrichten für Autofahrer im Landkreis Rostock: Aufgrund massiver Schäden an der Fahrbahnplatte musste die Brücke der Bundesstraße 103 über die Autobahn 19 am Nachmittag des 29. Juli voll gesperrt werden. Damit ist die direkte Verbindung zwischen Güstrow und Laage bis auf Weiteres unterbrochen. Lediglich Fußgänger und Radfahrer können das Bauwerk noch passieren. Kraftfahrzeugnutzer müssen mit Verkehrsbehinderungen und einer Veränderung des Fahrweges rechnen.

Sofortiges Handeln erforderlich

Dass die Tragfähigkeit der Brücke eingeschränkt ist, sei bereits seit etwa drei Jahren bekannt gewesen. Sie stand seither unter ständiger Beobachtung und wurde in regelmäßigen Abständen Sonderüberprüfungen unterzogen. „Bei der jüngsten Prüfung wurde nun eine akute Schadenszunahme festgestellt, die ein sofortiges Handeln erfordert, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten“, teilt eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes mit.

Ein Ersatzneubau ist in Planung. Zum Ende des Jahres soll dafür eine Ausschreibung erfolgen. Derzeit werde daran gearbeitet, dass die ohnehin geplante Behelfsbrücke aus der Planung zum Ersatzneubau herausgelöst und schnellstmöglich ausgeschrieben werden könne.

Mehrere Aus- und Auffahrten betroffen

Da die direkte Verkehrsbeziehung zwischen Güstrow und Laage im Zuge der B 103 nicht möglich ist, bedeute dies, dass die Ausfahrt an der Anschlussstelle Laage in Richtung Berlin mit dem Ziel Laage nicht genutzt werden könne. Ebenso wenig die Ausfahrt in Richtung Rostock mit dem Ziel Güstrow, die Auffahrt in Richtung Berlin von Laage kommend und die Auffahrt in Richtung Rostock aus Güstrow. Entsprechende Umleitungen sollen in den nächsten Tagen ausgeschildert werden. Autofahrer werden um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Die Brücke der Bundesstraße 103 weist starke Schäden auf und bleibt bis auf weiteres gesperrt. Quelle: Martin Börner

Aufatmen können allerdings all jene, die die Ausfahrt in Richtung Rostock mit dem Ziel Laage, die Auffahrt nach Rostock aus Richtung Laage, die Ausfahrt nach Berlin mit dem Ziel Güstrow und die Auffahrt in Richtung Berlin von Güstrow aus nehmen wollen. Denn: Diese Möglichkeiten bleiben weiterhin bestehen.

Erreichbarkeit von Flughafen Rostock-Laage und Impfzentrum

Von der Brückensperrung betroffen sind auch der Flughafen Laage und das dort angesiedelte Impfzentrum. Reisende und Impfwillige sollten für die Anfahrt daher mehr Zeit einplanen. Eine offizielle Umleitung zum Impfzentrum gebe es allerdings zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, heißt es vonseiten des Landkreises Rostock.

„Die so kurzfristige Sperrung der Autobahnbrücke auf der B 103 in Kritzkow war bis Donnerstag nicht absehbar. Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Überprüfung geeigneter, sinnvoller Umleitungen“, so eine Sprecherin. Die entsprechenden Alternativrouten müssten für alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen zugängig sein und die Straßen müssen die aufkommende Mehrbelastung tragen können. Mit der Bekanntgabe der Umleitung ist zum Anfang der kommenden Woche zu rechnen. Die Beschilderungen werden dann ebenfalls angepasst.

Von Susanne Gidzinski