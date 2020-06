Autobahnloch Tribsees - Bohrstart für westliche Brückenhälfte

Tribsees

Am früheren Autobahnloch bei Tribsees an der A20 beginnen am Montag (10.00 Uhr) die Bohrungen für das westliche Teilbauwerk in Fahrtrichtung Lübeck. Dann soll nach Angaben des Infrastrukturministeriums die erste Bohrung für die Gründungspfähle des neuen Brückenbauwerks erfolgen. Früheren Angaben zufolge sind 332 bis zu 25 Meter lange Gründungspfähle erforderlich. Wenn die Gründungsarbeiten für die Brücke fertig seien, werde mit den Unterbauten und dann mit dem Überbau begonnen.

Mit den Bauarbeiten zur Wiederherstellung des A20-Abschnitts westlich der Trebeltalbrücke in Richtung Rostock war im April begonnen worden. Zunächst waren Baustraßen angelegt worden, im Juni rückten die Bohrgeräte an. Geplant ist, die 753 Meter lange Brückenhälfte bis Ende 2021 fertigzustellen. Der Abschnitt östlich der Trebeltalbrücke ist weitgehend fertig. Die auf einem Moor gebaute Autobahn war im Herbst 2017 spektakulär eingebrochen.

