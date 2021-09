Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es besonders viele Punktesünder, die beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg gemeldet sind. Das ergab eine Umfrage des Vergleichsportals Check24, bei dem Autofahrer ihre Versicherungen abschließen können. Demnach gaben dort 6,8 Prozent der Kunden an, bereits Fahrsünden begangen zu haben. Nur Nordrhein-Westfalens Autofahrer toppen dies mit 6,9 Prozent. Im direkten Städtevergleich liegt die Hansestadt Rostock ganz vorn.

Während von den Berliner Autofahrern „nur“ 4,9 Prozent angaben, bereits einen oder mehrere Punkte gesammelt zu haben, scheint Mecklenburg-Vorpommern eine Raserhochburg im Bundesvergleich zu sein. Immerhin: 2016 führte MV die Liste der Punktesünder des Vergleichsportals noch an, nun ist der Nordosten auf den zweiten Platz gerutscht. Aber: In Rostock leben bundesweit die meisten Punktesünder. Neun Prozent der Rostocker haben nach Angaben des Vergleichsportals mindestens einen Punkt in Flensburg – der höchste Wert einer Stadt in Deutschland.

Tausende Fahrverbote in MV ausgesprochen

Das Kraftfahrtbundesamt mit Sitz in Flensburg hat für das Jahr 2019 – neuere Auswertungen gibt es noch nicht – 13 339 Einträge zu Maßnahmen zu Fahrerlaubnissen in MV gezählt. In 2050 Fällen davon wurde sie der Fahrerin oder dem Fahrer ganz entzogen. 9860 Mal wurde ein Fahrverbot ausgesprochen.

2020 sorgte ein besonders trauriger Fall in Rostock für Aufsehen: Im Sommer des Jahres hatte ein 20-jähriger Fahrer eine Radfahrerin angefahren und so schwer verletzt, dass sie daran starb. Das Amtsgericht Rostock verurteilte den Fahrer zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe. Der Fahrer war viel zu schnell über eine rote Ampel gerast. Er Der 20-Jährige ging jedoch in Berufung.

Wofür gibt es Punkte in Flensburg? Wer mit dem Handy am Steuer erwischt wird, 21 bis 25 km/h zu schnell fährt oder weniger als fünf Zehntel Abstand des Tachowertes zum vorausfahrenden Fahrzeug einhält, muss mit einem Punkt in Flensburg rechnen. Zwei Punkte gibt es unter anderem für Fahrer, die bis zu 50 km/h zu schnell sind oder bei Rot über eine Ampel fahren und so andere gefährden. Wer sich drei Punkte eingefangen hat, hat eine Straftat begangen – ist zum Beispiel mit 1,1 Promille gefahren, hat Fahrerflucht begangen oder sich der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht.

Dass sich einige Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern gerade, was die Geschwindigkeit angeht, nicht gerade zurückhalten, zeigen auch die Zahlen der Landkreise und kreisfreien Städte in MV, die für die fest installierten Blitzeranlagen zuständig sind.

Große Unterschiede bei Geschwindigkeitsüberschreitungen in den Kreisen

„Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, der 5471 Quadratkilometer groß ist, gibt es 14 stationäre Anlagen. Durch diese sind im vergangenen Jahr insgesamt 89 954 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt worden“, berichtet Haidrun Pergande, Sprecherin des Seenplatte-Kreises.

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald werden zwölf stationäre Messanlagen betrieben. „Im Jahr 2020 wurden von diesen Anlagen 48 788 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt“, so Kreissprecher Achim Froitzheim.

Die Verkehrsüberwachung im Kreis Ludwigslust-Parchim sieht so aus: „Der Landkreis betreibt elf Messanlagen an acht Standorten als stationären Anlagen“, bestätigt Kreissprecher Andreas Bonin. Im Jahr 2020 wurden 29 790 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von diesen Anlagen registriert.

Im Nachbarlandkreis Nordwestmecklenburg befinden sich hingegen nur fünf feste Blitzeranlagen. 18 000 Überschreitungen haben sich laut Kreissprecher Christoph Wohlleben aus stationären Messungen ergeben, davon 16 000 Überschreitungen im Verwarngeld- und 2000 im Bußgeldbereich.

Auch in der Landeshauptstadt Schwerin sind fünf stationäre Blitzer installiert – davon zwei kombiniert mit Rotlicht und Geschwindigkeit. „2020 wurden die Anlagen 18 075 Mal ausgelöst“, so Stadtsprecherin Mareike Diestel.

In MV leben übrigens vielleicht vergleichsweise viele Raser. Das Portal Check24 hat aber auch herausgefunden: Im Nordosten haben die Autos der Menschen vergleichsweise wenig PS – durchschnittlich 122,5. Im Bundesvergleich haben nur die Autos der Sachsen-Anhalter weniger Pferdestärken.

Von Michaela Krohn