Zu einem Frontalzusammenstoß mit drei Fahrzeugen kam es am Sonntagnachmittag auf der B205 bei Rickling in Schleswig-Holstein. Sieben Menschen wurden verletzt, darunter auch zwei Kinder aus Nordwestmecklenburg. Für einen 89-Jährigen aus dem Kreis Stormarn kam jede Hilfe zu spät, er starb. Die Frau des Mannes schwebt noch in Lebensgefahr.