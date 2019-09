Schmerzmedikamente, Röntgen-Kontrastmittel und Psychopharmaka landen jährlich in großen Mengen in der Ostsee – weil sie in den Kläranlagen nicht herausgefiltert werden können. Die Entsorger müssten ihre Anlagen ausbauen, doch das würde für die Verbraucher teuer. Die Branche in MV will deshalb die Pharmariesen zur Kasse bitten.