Züssow/Nepzin

Der Mann war in der Nacht zum Sonnabend zunächst auf der B109 in Richtung Anklam unterwegs – in Schlangenlinien, die ein offenkundiges Zeichen dafür sind, dass Alkohol im Spiel gewesen sein könnte. Wie die Polizei am Sonnabendmorgen mitteilte, hat der Mann mit seinem VW Touran die B109 in Karlsburg verlassen und fuhr weiter Richtung Nepzin. In der Ortschaft sei er dann nach links von der Fahrbahn abgekommen und in einen Zaun gefahren.

Zeuge hielt den Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei fest

„Hier wurde der Fahrzeugführer durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten“, sagte ein Sprecher der Polizei. Während der anschließenden Unfallaufnahme und Kontrolle sei bei dem 59-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen worden.

„Da eine freiwillige Atemalkoholkontrolle durch den Fahrzeugführer vor Ort verweigert worden war, erfolgte dessen Verbringung zum Krankenhaus Wolgast, um eine Blutprobenentnahme durchführen zu lassen“, sagte der Sprecher.

Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt

Der Führerschein wurde durch die Polizei sichergestellt. Am Fahrzeug und am Zaun entstand ein Sachschaden von rund 550 Euro.

