Autohändler mit Werkstatt dürfen in MV trotz Corona weitermachen

„Das ist doch eine kleine Branche. Davon haben wir noch mehrere“, sagt eine Mitarbeiterin in der Pressestelle von Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU), wenn man sie danach fragt, warum Autohäuser in den Maßnahmen der Landesregierung gegen die Ausbreitung des Coronavirus nicht berücksichtigt worden sind.

Dürfen Sie weiter öffnen oder nicht? Nach einem Tag Unsicherheit für die gesamte Branche fällt am Mittwochnachmittag eine Entscheidung.

Ministeriumssprecher Gunnar Bauer: „Autohändler dürfen weiterhin öffnen, wenn sie zugleich eine Werkstatt betreiben.“ Die Firmen könnten in diesem Fall den Betrieb fortsetzen, müssten aber die gestiegenen hygienischen Anforderungen entsprechend der Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes einhalten. Für Gebrauchtwagenhändler ohne Werkstatt gilt diese Regelung indes nicht. Sie müssen bis zum 20. April schließen.

Werkstätten dürfen ohnehin öffnen

Vertragshändler gelten, weil sie zugleich Fahrzeuge verkaufen und reparieren, als Mischbetriebe. Werkstätten bieten Dienstleistungen an und könnten wie andere Handwerksbetriebe entsprechend des Maßnahmenkataloges gegen die Verbreitung des Covid-19-Erregers auch weiterhin geöffnet bleiben. Der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen wäre der Verordnung zufolge, die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) am Dienstag vorgestellt hat, bisher verboten gewesen. Explizit genannt werden die Autohäuser im Gegensatz zu anderen Branchen in der Verordnung aber an keiner Stelle.

Die Unsicherheit innerhalb der Branche war groß. Die Rostocker Mercedes-Vertretung von Sternauto ließ ihre Werkstatt geöffnet, schloss aber am Mittwoch zunächst den Verkauf. Andere Händler warteten zunächst ab. „Wir haben eine Regierungsanfrage gestellt, weil es Unklarheiten gibt“, sagt Mike Specht, Obermeister der KfZ-Innung für den Bereich Rostock und Bad Doberan, der rund 100 Betriebe mit zusammen rund 2200 Arbeitsplätzen angehören. In einem Flächenland wie MV sei die Arbeit in den Autohäusern als Teil der notwendigen Grundversorgung einzustufen, sagte Specht. „Wer in diesen unsicheren Zeiten ein Auto kaufen will, der hat wirklich Not.“

Erleichterung bei Händlern

Erleichterung auch bei Sternauto in Rostock: „Innerhalb der Sternauto Gruppe, die in fünf Bundesländern vertreten ist, sind wir zunächst davon ausgegangen, dass wir überall die Einzelhandelsaktivitäten einstellen müssen. Mit den nun vorliegenden Informationen werden wir unter strenger Beachtung der gestiegenen hygienischen Bedingungen weiterhin für unsere Kunden da sein“, sagte Jon Püschel, Chef der Rostocker Niederlassung.

Wer über Plattformen wie Mobile.de online ein Auto kaufen will und das entsprechende Prozedere ohne Probefahrt via E-Mail und Telefon abwickelt, kann dies der Verordnung zufolge weiterhin bei jedem Händler tun. Specht: „Die Auslieferung des Fahrzeugs wäre aus meiner Sicht eine reine Dienstleistung, die ebenfalls weiterhin möglich ist.“ Der Onlinehandel ist von den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus ausdrücklich nicht betroffen.

